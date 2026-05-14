El secreto de la jubilación anticipada a los 55 para trabajadores: así funciona la pensión de retiro del IMSS

El retiro anticipado del IMSS permite jubilarse antes de los 60 años. Entérate aquí del "secreto" para lograrlo.

Sí existe el retiro anticipado del IMSS y puede abrir la puerta a una jubilación alrededor de los 55 años, pero no depende de la edad. Durante años ha circulado la idea de que el instituto tiene una “regla de los 55 años” para jubilarse antes, pero eso no es correcto. El sistema no otorga pensiones anticipadas por cumplir una edad específica, sino por cumplir requisitos económicos muy claros.

Aquí te explicamos cuál es el verdadero secreto y por qué solo algunos trabajadores logran este tipo de retiro.

¿Cuál es el secreto de la pensión anticipada a los 55 años para trabajadores del IMSS?

El “secreto” de la jubilación anticipada a los 55 años para trabajadores del IMSS es tener suficiente ahorro en la AFORE para financiar una pensión vitalicia antes de los 60 años, sin apoyo del Estado y cumpliendo las condiciones que marca la Ley del Seguro Social de 1997.

En el retiro anticipado IMSS no existe una edad mínima fija, como sí ocurre con las pensiones por cesantía o vejez a partir de los 60 años. En teoría, una persona puede pensionarse incluso antes de los 55 años, pero en la práctica esto solo sucede cuando el dinero acumulado en la AFORE es suficiente para contratar una renta vitalicia con una aseguradora.

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El IMSS exige que ese monto alcance para pagar una pensión de por vida y que dicha pensión sea al menos 30% mayor que la pensión mínima garantizada. Si el ahorro no llega a ese nivel, el Instituto no autoriza el retiro anticipado, aunque el trabajador ya tenga la edad o las semanas cotizadas. Por eso, el punto clave no es cuándo cumples años, sino cuánto dinero lograste acumular.

Para que una jubilación anticipada alrededor de los 55 años sea viable, normalmente se combinan varios factores. Uno de ellos es contar con un alto número de semanas cotizadas. Actualmente se piden 875 semanas, pero esta cifra aumenta 25 semanas cada año, y para 2031 será obligatorio contar con al menos mil semanas para solicitar este tipo de retiro.

Otro factor es haber tenido salarios relativamente altos o constantes, ya que eso eleva las aportaciones obligatorias a la AFORE. A esto se suma haber hecho aportaciones voluntarias o haber tenido buenos rendimientos en la cuenta individual, lo que incrementa de forma significativa tu ahorro final.

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Además del requisito económico, el trabajador debe cumplir con condiciones administrativas claras: no estar laborando al momento de solicitar la pensión, estar dado de baja ante el IMSS y contratar el seguro de sobrevivencia que protege a los beneficiarios legales.

Es importante aclarar, otra vez, que no existe en la ley una “regla de los 55 años”. Esa edad se ha vuelto una referencia común porque algunos trabajadores, para ese momento de su vida laboral, ya lograron reunir el ahorro y las semanas necesarias, pero no se trata de un derecho automático ni garantizado.

También hay una consecuencia que muchos pasan por alto. Mientras más temprano se retire una persona, más dinero necesita, porque la aseguradora deberá pagar la pensión durante más años. Por eso, el retiro anticipado IMSS es poco frecuente y suele estar fuera del alcance de quienes no tuvieron ingresos altos o no complementaron su AFORE con ahorro adicional.

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