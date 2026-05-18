Jornada laboral de 40 horas: qué pasará con el salario de los trabajadores del turno nocturno

La reforma laboral para reducir la jornada semanal a 40 horas en México ya comenzó a generar dudas entre millones de trabajadores, especialmente entre quienes laboran en turno nocturno. Una de las preguntas más frecuentes es si la reducción de horas también modificará los salarios, bonos o pagos adicionales que actualmente reciben quienes trabajan de noche.

De acuerdo con información oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y del Gobierno de México, la reforma establece que la reducción de la jornada será gradual hasta llegar a las 40 horas semanales en 2030, sin afectar salarios ni prestaciones laborales.

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STPS explica qué pasará con horas extra y pagos del turno nocturno

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece que la jornada nocturna no puede exceder siete horas diarias, mientras que la diurna alcanza ocho horas. Con la nueva reforma laboral, ese límite nocturno se mantiene, pero las empresas deberán reorganizar turnos y cargas laborales para cumplir con la disminución progresiva de horas semanales.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el cambio será escalonado y comenzará formalmente en 2027, reduciendo dos horas laborales por año hasta alcanzar las 40 horas semanales. El objetivo, según el Gobierno federal, es evitar afectaciones económicas tanto para trabajadores como para empresas.

¿Qué cambiará para el turno nocturno con la jornada laboral de 40 horas?

Uno de los puntos más importantes es que la reforma prohíbe reducir salarios por la disminución de horas trabajadas. Esto significa que empleados del turno nocturno deberán conservar el mismo sueldo base y prestaciones aun cuando exista una reorganización de horarios.

Además, la STPS explicó que las empresas estarán obligadas a implementar registros electrónicos de jornada para vigilar el cumplimiento de horarios y el pago correcto de horas extra. También se endurecerán sanciones para patrones que incumplan la nueva regulación laboral.

Aunque todavía faltan reglas secundarias y lineamientos específicos para algunos sectores, especialistas consideran que industrias con operaciones nocturnas, como manufactura, seguridad, salud y transporte, serán las que enfrenten mayores ajustes operativos con la llegada de la semana laboral de 40 horas en México.