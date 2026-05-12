Calendario de jubilación anticipada 2026: Las tablas de pensión que decretó Claudia Sheinbaum

La nueva tabla de jubilación del décimo transitorio es un calendario de reducción de la edad mínima, vigente a partir de 2025 y que termina hasta el 2034.

El calendario de jubilación anticipada hasta 2034 ya está definido y marca el rumbo para los trabajadores del ISSSTE que planean retirarse en los próximos años. Las tablas decretadas por Claudia Sheinbaum eliminan el aumento de edad y fijan una reducción que poco a poco permite que el proceso para pensionarse de quienes están bajo el décimo transitorio, incluido el contexto de 2026.

¿Cuál es la nueva tabla de jubilación del décimo transitorio?

La nueva tabla de jubilación del décimo transitorio es un calendario de reducción de la edad mínima, vigente a partir de 2025 y que termina en 2034.

El punto de partida son las edades en las que se detuvo el incremento, o sea 58 años para hombres y 56 años para mujeres. A partir de ahí, la reducción se aplica por bloques hasta llegar a la edad final.

Entre 2025 y 2027 , la edad se mantiene en 56 años para mujeres y 58 para hombres .

, la edad se mantiene en . Entre 2028 y 2030 , la edad mínima será de 55 años para mujeres y 57 para hombres .

, la edad mínima será de . Entre 2031 y 2033 , la edad mínima será de 54 años para mujeres y 56 para hombres .

, la edad mínima será de . A partir de 2034, la edad mínima será de 53 años para mujeres y 55 años para hombres.

Este es el calendario completo que marca la ruta de la jubilación anticipada del ISSSTE hasta 2034, tal como quedó establecido en el decreto.

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¿Cómo queda la jubilación anticipada del ISSSTE en 2026?

La jubilación anticipada del ISSSTE en 2026 ya opera bajo el decreto firmado por Claudia Sheinbaum, lo que significa que el aumento automático de la edad quedó eliminado. Antes de la reforma, la edad subía cada cierto periodo; con el nuevo esquema, eso ya no ocurre. Pero, la reducción aún no se refleja en 2026.

En otras palabras, este año ya está dentro del nuevo modelo, pero la baja en la edad comenzará a notarse hasta los siguientes periodos del calendario.

¿Cuál es la edad de jubilación del ISSSTE en 2026?

La edad de jubilación del ISSSTE en 2026 es la misma que quedó fijada en 2025, cuando se detuvo el incremento. Esto significa que, ese año, la edad mínima para jubilarse de forma anticipada es de 58 años para hombres y 56 años para mujeres, siempre que se cumplan los años de servicio que marca el décimo transitorio.

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