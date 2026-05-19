Hoy No Circula 19 de mayo: ¿Qué autos descansan este martes en CDMX y Edomex?

Si tienes actividades programadas para este 19 de mayo, es vital que verifiques si tu vehículo tiene permiso para circular. Con las altas temperaturas que han predominado en la Zona Metropolitana, la vigilancia de la calidad del aire es estricta para evitar la acumulación de contaminantes, por lo que el programa Hoy No Circula opera de manera regular.

Evita contratiempos y asegúrate de cumplir con la normativa vigente de las 5:00 a las 22:00 horas. Aquí te detallamos los detalles de hoy.

¿Qué autos NO circulan este martes 19 de mayo de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), los vehículos que deben suspender su tránsito son:

Vehículos con engomado ROSA.

Terminación de placa 7 y 8.

Holograma de verificación 1 y 2.

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¿Quiénes SÍ pueden circular libremente?

Los autos que están exentos de estas restricciones y pueden transitar sin temor a multas por la CDMX y el Edomex son:

Vehículos con Holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos (con placa o holograma “Exento”).

Motocicletas.

Vehículos con placas de discapacidad, servicios de emergencia, salud y transporte escolar con permiso vigente.

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No respetar el Hoy No Circula representa un gasto importante. La sanción económica para este año oscila entre las 20 y 30 UMA, lo que equivale a un monto de entre $2,171 y $3,257 pesos (aproximadamente), sumando además el costo del arrastre de la grúa y el tiempo perdido en el depósito vehicular.