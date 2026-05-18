¿Quién es Enrique Inzunza? El senador niega las acusaciones de Estados Unidos sobre su relación con el crimen organizado

El nombre de Enrique Inzunza comenzó a generar conversación en redes sociales y medios nacionales después de que circularan versiones sobre un supuesto contacto con autoridades de Estados Unidos. Ante esto, el senador de Morena salió públicamente a negar cualquier investigación en su contra y aseguró que actualmente se encuentra en Sinaloa realizando sus actividades normales.

Así que te contamos quién es el político acusado por sus relaciones con el narcotráfico según el gobierno del país vecino.

¿Quién es Enrique Inzunza?

Enrique Inzunza Cázarez es abogado y político sinaloense. Actualmente se desempeña como senador de Morena y anteriormente fue secretario general de Gobierno de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya.

Además de su trayectoria política, Enrique Inzunza también ha ocupado cargos dentro del Poder Judicial estatal y ha sido identificado como uno de los operadores políticos más cercanos al actual gobierno de Sinaloa.

En semanas recientes, su nombre comenzó a aparecer en versiones difundidas por algunos medios y periodistas, basándose en investigaciones estadounidenses sobre presuntos contactos o sospechas relacionadas con autoridades estadounidenses. Sin embargo, hasta ahora no existe información oficial que confirme una acusación formal en su contra.

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¿Qué dijo Enrique Inzunza sobre los señalamientos?

Luego de que crecieran las versiones en redes sociales, Enrique Inzunza rechazó públicamente cualquier vínculo con autoridades de Estados Unidos y negó estar siendo buscado o investigado.

Incluso, el senador aseguró que permanece en Sinaloa y que continúa realizando actividades públicas de manera normal. También calificó los señalamientos como rumores y versiones sin sustento.

Hasta el momento, autoridades mexicanas no han informado oficialmente sobre alguna investigación formal relacionada con Enrique Inzunza. Sin embargo, algo que no se puede negar es que Estados Unidos sí lo señala como presunto nexo con el narcotráfico y el cártel de Los Chapitos.

FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM Ampliar

¿Por qué el tema generó tanta conversación política?

La situación llamó la atención porque ocurre en un contexto donde Sinaloa mantiene fuerte presencia mediática debido a temas relacionados con seguridad, narcotráfico y política local.

El caso de Enrique Inzunza también provocó conversación porque algunos usuarios comenzaron a comparar este tipo de rumores con otros episodios recientes donde políticos mexicanos fueron relacionados con investigaciones internacionales sin que existieran confirmaciones oficiales inmediatas.

Por ahora, el senador mantiene su postura de negar cualquier contacto con autoridades estadounidenses y aseguró que todo lo que se ha dicho sobre él, es completamente falso.