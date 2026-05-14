EU ha negado 36 solicitudes de extradición a México, aseguró Sheinbaum

Sheinbaum recordó a Estados Unidos la extradición pendiente de los involucrados en el Caso Ayotzinapa. / W Radio ( Cuartoscuro )

El gobierno de Estados Unidos rechazó la solicitud de México para extraditar a 36 personas, fue lo que informó la presidenta a Claudia Sheinbaum, al señalar que es responsable la decisión de su administración de evitar la detención con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha y nueve mexicanos más, por falta de pruebas.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria insistió, que haría la misma defensa, sea cualquier otro mexicano sea funcionario o no.

“No importa si es funcionario público o no es funcionario público, debe llevar un juicio justo. Y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo. La próxima semana les vamos a presentar... hay 38 casos, a ver si me dan exactamente el número, lo dije hoy en el gabinete... hay 38 casos donde Estados Unidos ha negado la petición al gobierno de México para detener con urgencia a una persona con fines de extradición. Estados Unidos ha negado. ¿Por qué? Por falta de pruebas.” — Dijo Sheinbaum

Explicó que solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica del Ejecutivo que hagan públicos los expedientes, aunque el miércoles explicó que son relacionados al huachicol y la desaparición de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la soberanía y el debido proceso?

Visiblemente molesta, se lanzó contra los críticos que dijo, afirmaron que como Jefa del Ejecutivo Federal, solo tiene tres opciones; entregar a los diez mexicanos a Estados Unidos, encarcelarlos en México o no hacer nada, sin embargo, enfatizó, existe una cuarta.

“Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, de la Constitución, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede. ¿Qué es eso? La ley. No puede ser que estos comentócratas usen estado de derecho cuando les conviene y escondan el estado de derecho cuando quieren dar clases de derecho, que muchos de ellos ni abogados son. Entonces no tiene opción la Presidenta, no, claro que tenemos opción siempre, ¿cuál es? Lo que juré cuando tomé posesión: defender la Constitución y las leyes que de ella emanen, y no traicionar al pueblo, y no traicionar la soberanía”. — Explicó Sheinbaum

E insistió, no existe una intención política por parte de su gobierno, más que el interés de que se respete ante todo la soberanía nacional.

“Se les olvida la más importante: pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partido político sea, no importa si no pertenece a un partido político, no importa si es funcionario público o no es funcionario público, debe llevar un juicio justo. Y si es acusado, debe haber pruebas para acusar. ¿Cuál es la visión de Estado, cuál es la visión de largo plazo más allá de la coyuntura política que debe seguir la Presidenta y su gobierno, y la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial? La ley, la Constitución y una visión de defensa de la soberanía. No es una decisión política como lo han querido hacer ver. No es la decisión política de que la Presidenta decida entre esas tres opciones. Es la decisión responsable de la Presidenta de México, primero, de defender la soberanía nacional”. — Explicó

¿Qué dependencias deben presentar las pruebas?

Sheinbaum Pardo comentó que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República deben disponer de evidencia sólida antes de iniciar investigaciones o solicitar órdenes de detención relacionadas con procedimientos internacionales.

Por cierto, que la Jefa del Ejecutivo Federal dio a conocer que este mes recibirá en México a distintos funcionarios de Estados Unidos, aunque evitó dar más detalles al respecto.