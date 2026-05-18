Ceci Flores reporta hallazgo de 17 fosas con restos calcinados en Lagos de Moreno

Para Ceci, el hallazgo representa un avance en la búsqueda de personas desaparecidas, aunque advirtió que todavía existen nuevos puntos de interés dentro del mismo predio.

La madre buscadora Ceci Flores informó que fueron localizados al menos 17 sitios donde presuntamente se sepultaban restos calcinados después de ser calcinados en Lagos de Moreno, Jalisco.

Te podría interesar: “Nada que festejar”: Madres buscadoras marchan en CDMX y exigen a Sheinbaum pasar del discurso a la acción

¿Qué hallaron las Madres Buscadoras en Lagos de Moreno?

A través de sus redes sociales, la activista señaló que el hallazgo representa un avance en la búsqueda de personas desaparecidas, aunque advirtió que todavía existen nuevos puntos de interés dentro del mismo predio.

“Logramos localizar al menos 17 lugares donde sepultaban los restos después de calcinarlos”. —

https://publish.twitter.com/?url=https://twitter.com/CeciPatriciaF/status/2056397804151382136#

También puedes leer: Amnistía Internacional denuncia el asesinato de 21 madres buscadoras en México desde 2011

¿Qué sigue tras el hallazgo de restos humanos?

Flores explicó que esperan que, una vez que las autoridades concluyan el procesamiento del sitio, se les permita regresar para efectuar una nueva prospección.

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora expresó su esperanza de que en los nuevos puntos señalados puedan encontrarse más indicios que ayuden a dar respuesta a las familias que continúan buscando a sus seres queridos.

Ampliar

Encuentra más: Desaparición de personas: CIDH presentará informe con 40 recomendaciones y niega desapariciones de Estado

¿Por qué Lagos de Moreno mantiene atención por desapariciones?

Lagos de Moreno ha sido uno de los municipios de la región Altos Norte de Jalisco que en los últimos años ha concentrado diversos casos de desaparición, lo que ha mantenido la atención de colectivos de búsqueda y autoridades.

Síguenos en Google News y encuentra más información