Gobierno federal descarta riesgos por entrega de exfuncionarios de Sinaloa

Sheinbaum aseguró que no existe riesgo tras la entrega voluntaria de dos exfuncionarios de Sinaloa señalados por autoridades de Estados Unidos.

El Gobierno federal desestimó que las entregas voluntarias de dos exfuncionarios del gobierno de Rubén Rocha representen un riesgo para la administración federal.

Tras la decisión de Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad, y Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas, señalados por el Departamento de Estado en una lista de 10 mexicanos con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó nuevamente una “campaña de mentiras” impulsada por lo que llamó las “plumas del viejo régimen”.

“No, ningún riesgo. ¿Qué cambió en México en el 2018? Llegó un gobierno que impulsó un nuevo modelo económico, un gobierno que no gobierna con los intereses económicos. Entonces, ¿por qué digo que no hay riesgo? Ninguno. Como lo he dicho hasta ahora, sí hay pruebas, que la fiscalía actúe. Nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que esconder, y no hacemos ningún pacto de ningún tipo, ni con criminales ni de cuello blanco, ni criminales comunes ni criminales de la delincuencia organizada”.

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Sheinbaum responde a señalamientos sobre seguridad

Después que partidos de oposición le pidieron terminar con el pacto heredado con el crimen organizado, Sheinbaum Pardo expuso cifras de capturas realizadas durante el sexenio pasado y lo que va de su gobierno.

“Los medios, los comentócratas, los que hablan en la televisión, que dicen, es que la presidenta está, que rompa el pacto criminal. ¿Cuál pacto criminal? Los partidos políticos de derecha, todos ellos son los que ahora dicen que hay vínculo con las organizaciones delictivas. Fíjense las mentiras que han llegado a decir, que en el periodo del presidente López Obrador no hubo detenciones, y en total 666 de, hubo cerca de 45000, pero detectados como grupos o líderes relevantes del narcotráfico, y en nuestro sexenio, 672 y 56 relevantes”.

Defendió el trabajo de su administración, ya que aseguró, no tiene interés de tener acercamiento con el crimen.

“Nosotros no vamos, bajo ninguna circunstancia, a cubrir a nadie. ¿Pero por qué están interesados tanto en México? Bueno, que atiendan allá primero. ¿Qué tienen que atender allá, primero que nada? El consumo, la entrada de armas. ¿Estamos de acuerdo en que haya vínculo de algún funcionario con la delincuencia organizada? ¡No! ¡Claro que no! Pero ahora resulta que toda la... documentocracia, todos los medios de comunicación que la presidenta entregue a los... 10. Bueno, que haga la Fiscalía su investigación. Porque no se nos puede olvidar, nunca, que primero que nada es la soberanía.”

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UIF y cooperación con Estados Unidos

Adelantó que la UIF informará sobre el congelamiento de cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, pero enfatizó que es una acción preventiva.

“Van a sacar, les pregunté, van a sacar un comunicado en un rato, les pedí que lo sacaran. Plantear que es de una manera preventiva, ahí se va a explicar en el documento. Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y, de manera automática, preventivamente, lo hace la UIF. ¿No es que la UIF esté investigando al...? No, ahí lo va a explicar en el documento cómo son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”.

Indicó que en sus conversaciones telefónicas con el mandatario estadounidense Donald Trump, el tema no ha sido puesto sobre la mesa de esa manera, por cierto que adelantó a partir del próximo jueves tendrá acercamiento con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la próxima semana con Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, y Jamieson Greer, representante Comercial del país vecino.

“El presidente Trump lo ha dicho, pero cada vez que hablamos, no me lo dice a mí. Exactamente. En México hay gobiernos de narcos, pero no se refiere a la presidenta. Y, además, siempre le he dicho, no es cierto presidente Trump. En México gobierna el pueblo de México.

-En su conversación con el presidente Trump, ¿habló de estos temas, doctora?

-Hablamos de la relación que hay con Estados Unidos. ¿De qué hablamos? Viene esta semana el director de, ¿cómo se llama? El departamento de seguridad nacional viene el jueves, va a estar aquí jueves y viernes. El lunes viene Sara Carter, directora de la oficina de política nacional de control de drogas de Estados Unidos”.

Enfatizó que la postura de México será firme: exigir que el gobierno estadounidense reduzca el consumo de estupefacientes en su territorio y frene definitivamente el tráfico ilegal de armas y el lavado de dinero hacia nuestro país.

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