Tecnología y privacidad chocan rumbo al Mundial 2026 por controles biométricos en estadios

La Copa del Mundo inicia el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, y marcará un evento sin precedentes, pero también será un desafío inédito para la seguridad digital.

Mercedes-Benz Stadium Mundial 2026 / Stew Milne - FIFA Ampliar

Te podría interesar: Conoce por qué recomiendan envolver tarjetas de crédito y débito en aluminio y para qué sirve este truco

¿Por qué el Mundial 2026 representa un reto para la seguridad digital?

A diferencia de Rusia 2018 o Qatar 2022, el Mundial 2026 será el primer torneo de la historia en operar bajo un ecosistema completamente digitalizado en sus tres países sede, que implementará controles biométricos y vigilancia de última generación para gestionar el flujo de visitantes en ciudades como Guadalajara y Monterrey y Ciudad de México. Sin embargo, este sistema abre una peligrosa frontera de vulnerabilidad para los datos personales de los aficionados.

El uso obligatorio del reconocimiento facial y de huellas dactilares para ingresar a los recintos y adquirir boletos es un arma de doble filo, señala Pablo Corona, especialista en tecnología de NYCE México.

Aunque estos sistemas automatizados agilizan los accesos y reducen la falsificación de boletos, transforman la información de los usuarios en un premio codiciado por los ciberdelincuentes.

El experto advierte que el robo de estas credenciales digitales es crítico, ya que la exposición de los rasgos biométricos compromete la identidad de forma permanente; a diferencia de una contraseña convencional, las facciones del rostro no se pueden modificar, lo que facilita fraudes financieros y el rastreo de movimientos en tiempo real.

Westend61 Ampliar

También puedes leer: Hackeo a puertos de México expone datos de 640 mil trabajadores; alertan riesgo para seguridad nacional

¿Qué riesgos digitales enfrentarán los aficionados?

Los analistas reportan un incremento proyectado del 300% en ataques de phishing y clonación de portales oficiales, una tendencia delictiva común en eventos masivos, y de hecho, ya se han identificado más de cuatro mil 300 sitios web fraudulentos diseñados exclusivamente para robar datos de tarjetas de crédito y pasaportes mediante falsas ofertas de entradas.

Además, la implementación de cámaras de vigilancia masiva con reconocimiento facial en las áreas de Fan Zones añade incertidumbre sobre el destino de la geolocalización de millones de turistas.

Esta problemática se vuelve aún más compleja debido a los marcos regulatorios de privacidad. Las políticas de la FIFA y de diversas sedes estadounidenses estipulan explícitamente que los nombres, ubicaciones y preferencias de los asistentes pueden comercializarse con patrocinadores para fines de mercadotecnia o compartirse entre las autoridades de México, Estados Unidos y Canadá por razones de seguridad.

Esta normativa genera un vacío que dificulta a los usuarios identificar con precisión qué legislación protege sus datos personales en cada momento.

sarayut Thaneerat Ampliar

Encuentra más: Mundial 2026: CDMX se perfila como la gran ganadora en derrama económica

¿Cómo proteger los datos personales durante el Mundial 2026?

Para evitar una crisis de privacidad masiva, los organizadores tienen la obligación de someter su infraestructura a estrictas pruebas de ataques y cumplimiento legal; por su parte, los asistentes deben asumir el rol de primer filtro de protección digital, desconfiando de las ofertas sospechosas y resguardando sus dispositivos electrónicos con la misma intensidad con la que cuidan su integridad física.

Aquí te dejamos una guía para evitar la vulneración de datos:

La primera línea de defensa para los fanáticos consiste en adquirir entradas únicamente mediante los canales verificados y la aplicación oficial de la FIFA, pues el sistema utiliza códigos QR dinámicos, lo que invalida de forma automática cualquier intento de acceso con capturas de pantalla o boletos impresos, los cuales son los mecanismos predilectos de los estafadores en el mercado secundario.

La conectividad dentro de los estadios requiere precauciones estrictas, se debe evitar por completo iniciar sesión en cuentas sensibles o realizar transacciones bancarias conectados a las redes Wi-Fi públicas del recinto.

Es fundamental validar que el navegador muestre el certificado de seguridad digital mediante el icono del candado en la barra de direcciones y utilizar una Red Privada Virtual (VPN) con cifrado para impedir la intercepción de datos por parte de terceros.

con cifrado para impedir la intercepción de datos por parte de terceros. En el ámbito financiero y de hardware, la recomendación de los especialistas es priorizar los pagos móviles y las tarjetas digitales que utilicen códigos de verificación (CVV) dinámicos para el consumo interno, además de portar billeteras que bloqueen la tecnología contactless para evitar cobros no autorizados.

Los dispositivos móviles deben estar configurados con bloqueos de alta seguridad y rastreo remoto activo en caso de extravío ante las aglomeraciones.

Reducir la probabilidad de ser víctima de un ataque cibernético implica desactivar las conexiones automáticas a redes abiertas y Bluetooth en las inmediaciones de los estadios, así como revisar minuciosamente los Avisos de Privacidad antes de registrar datos biométricos para conocer con certeza el tiempo de retención de la información y si esta será eliminada al concluir el Mundial 2026.

picture alliance Ampliar

Síguenos en Google News y encuentra más información