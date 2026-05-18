Brote de ébola: Secretaría de Salud pide evitar viajes a zonas afectadas en África

La Secretaría de Salud pide a viajeros evitar zonas con Brote de ébola en Congo y Uganda, África.

La Secretaria de Salud federal emitió una serie de recomendaciones para quienes tengan previsto trasladarse a países africanos, luego de que la OMS alertó sobre el riesgo de expansión internacional del virus.

Ante el brote de ébola registrado en la República Democrática del Congo y Uganda, la Secretaría de Salud exhortó a los mexicanos que planeen viajar a esas naciones a reforzar medidas de prevención y mantenerse atentos a cualquier síntoma asociado con la enfermedad.

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Recomendaciones para viajeros ante el ébola

La dependencia advirtió que el virus puede transmitirse por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas, así como por objetos contaminados, por lo que recomendó evitar hospitales con casos sospechosos, ceremonias funerarias y cualquier contacto con animales silvestres.

Entre las medidas preventivas, la autoridad sanitaria aconsejó lavarse las manos de forma constante, no consumir carne de caza y buscar atención médica inmediata si durante el viaje o en los 21 días posteriores al regreso se presentan fiebre, dolor muscular, vómito, diarrea o sangrado.

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Vigilancia epidemiológica en México

La Organización Mundial de la Salud mantiene la vigilancia sobre el brote y alertó que la movilidad internacional incrementa la posibilidad de que el virus llegue a otros países.

Aunque en México no se han detectado casos, la Secretaría de Salud señaló que el sistema nacional de vigilancia epidemiológica permanece atento a la evolución del brote y reiteró el llamado a seguir la información oficial.

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