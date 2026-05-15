Gerardo Mérida Sánchez cae en EUA: Primer morenista detenido del grupo acusado por nexos con el narco

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, fue detenido el pasado lunes en Arizona, de acuerdo con un expediente judicial revelado este viernes por el cuerpo de US Marshals. El exfuncionario quedó bajo custodia de la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico y compareció ese mismo día ante un tribunal federal, desde donde fue trasladado al Distrito Sur de Nueva York para enfrentar los cargos en su contra. Su primera audiencia está programada para este viernes.

Mérida Sánchez encabezó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024, en un periodo marcado por el recrudecimiento de la violencia entre facciones del Cártel de Sinaloa. Dejó el cargo tras más de 100 días consecutivos de enfrentamientos armados en distintas regiones del estado.

🛑El general Gerardo Mérida, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, pactó con el gobierno de Estados Unidos entregarse. Llegó a Hermosillo, Sonora, y de ahí viajó a la frontera para cruzarse por Nogales, Arizona. Me lo revelan fuentes de alto nivel. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) May 15, 2026

Según los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el general en retiro formaría parte de una red de funcionarios y mandos de seguridad presuntamente ligados a “Los Chapitos”, facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Washington sostiene que distintos funcionarios sinaloenses habrían recibido sobornos a cambio de facilitar operaciones de tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Las acusaciones incluyen delitos relacionados con tráfico de drogas y posesión de armas de fuego. De acuerdo con el gobierno de Donald Trump, Mérida Sánchez habría brindado protección y alertado sobre operativos a la estructura criminal liderada por los hijos de Guzmán Loera.

El exsecretario es uno de los diez funcionarios y exfuncionarios morenistas de Sinaloa señalados por autoridades estadounidenses. Entre ellos también está el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza Cázarez; el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega; el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra; además de mandos policiales y funcionarios municipales acusados de colaborar con esa organización criminal.

Con su captura, Mérida Sánchez se convierte en el primero de ese grupo en ser detenido por autoridades estadounidenses, quien permanece recluido en un centro federal de detención en Nueva York, donde también se encuentran internos otros personajes de alto perfil.

Breaking: CAE EL PRIMERO de la acusación vs Rubén Rocha.



Gerardo Merida Sanchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido el pasado 11 de mayo en Arizona.



Ya ha sido trasladado a Nueva York para ser formalmente procesado por su presunto nexo con el Cartel de Sinaloa. pic.twitter.com/pr392ehv45 — Arturo Ángel (@arturoangel20) May 15, 2026

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