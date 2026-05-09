Atacan a balazos casa vinculada a Rubén Rocha Moya en Culiacán

La mañana de este sábado 9 de mayo, un grupo armado atacó a balazos una vivienda relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en la colonia Las Quintas, una de las zonas residenciales más conocidas de Culiacán. El hecho movilizó a corporaciones estatales y personal de la Fiscalía General del Estado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que el reporte ingresó al C4i alrededor de las 10:12 de la mañana por detonaciones de arma de fuego contra un domicilio ubicado sobre el cruce de Lago de Cuitzeo y bulevar Sinaloa. Al llegar al sitio, autoridades confirmaron impactos de bala en la fachada, aunque no hubo personas lesionadas.

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SSP Sinaloa asegura que la vivienda llevaba más de 10 años deshabitada

En un comunicado oficial, la SSP estatal precisó que la casa atacada no era habitada actualmente por Rubén Rocha Moya y que el inmueble permanecía desocupado desde hace más de una década. La dependencia también confirmó que personal pericial y agentes ministeriales comenzaron investigaciones para ubicar a los responsables.

El ataque ocurre en un momento especialmente delicado para la política sinaloense. Apenas días atrás, Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador en medio de presiones políticas, cuestionamientos de seguridad y versiones difundidas por medios nacionales e internacionales sobre presuntos vínculos con grupos criminales, señalamientos que el propio exmandatario ha rechazado públicamente.

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Violencia en Culiacán aumenta tensión tras salida de Rocha Moya

El atentado contra la vivienda se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente en Culiacán y otros municipios de Sinaloa. En la última semana se han reportado homicidios, enfrentamientos y operativos reforzados en distintas zonas del estado, en medio de una creciente tensión política y de seguridad.

Aunque hasta ahora no existe una línea oficial sobre el móvil del ataque, el caso ya generó fuerte atención nacional debido al contexto que rodea la salida temporal de Rocha Moya del gobierno estatal. Autoridades federales habían confirmado previamente que el político morenista contaba con medidas de seguridad preventivas, aunque aseguraron no tener información sobre amenazas directas en su contra.