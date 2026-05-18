Morena no tiene preocupación por detenciones de exfuncionarios de Sinaloa, dice Ariadna Montiel

En Morena no tenemos ninguna preocupación tras la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad y Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, quienes presuntamente están vinculados al Cártel de Sinaloa, aseguró la presidenta del partido, Ariadna Montiel.

Morena está en completa tranquilidad porque siempre han combatido la corrupción, agregó.

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¿Qué dijo Morena sobre los exfuncionarios detenidos?

“La información que puedan plantear las personas que están hoy en Estados Unidos, nosotros no tenemos ninguna preocupación, en primer lugar, porque nosotros en Morena, tenemos los principios del combate a la corrupción en Morena y el trabajo honesto de los gobernantes”, señaló.

Reitero que no se va a encubrir a nadie; “lo hemos dicho siempre, y lo que resulten de las investigaciones, la Fiscalía General será la responsable de determinar, justo, la responsabilidad de cada una de las personas implicadas o no”.

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¿Habrá candidaturas para personas señaladas en investigaciones?

La dirigente también descartó que el senador por Sinaloa Enrique Inzunza, quien aparece en la lista de personas que Estados Unidos acusa de estar ligados al narco, vaya a ser contemplado para alguna candidatura.

En conferencia de prensa, afirmó que el presidente del partido en Sinaloa, Edgar Barraza, -quien habia asegurado que el senador si tenía posibilidades de ser aspirante a algun cargo de eleccion popular en el 2027-no tiene atribuciones para postular candidatos porque eso la Comisión Nacional de Elecciones.

Además dijo que no tiene conocimiento de que el haya manifestado que quiere participar entonces. Es mera especulación, aseguró.

“En Morena no vamos a aceptar que en los gobiernos haya corrupción y no vamos a aceptar candidatos que tengan mala reputación nuestros candidatos deben ser intachables lo dije y loreitero”. —

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