 Reporta SAT casi 32 mil MDP en devoluciones automáticas al 7 de mayo; crece monto frente a 2025

Las Devoluciones SAT alcanzaron casi 32 mil millones de pesos al 7 de mayo de 2026, de acuerdo con datos presentados por el IMCP. / Andrzej Rostek

Las Devoluciones del SAT correspondientes a la declaración anual 2026 alcanzaron casi 32 mil millones de pesos al corte del 7 de mayo, informó el vicepresidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Luis Carlos Figueroa.

“Al día 7 de mayo reportó casi 32 mil millones de importes devuelto en devoluciones automáticas, exactamente 31 mil 870 millones de pesos”, explicó el especialista al detallar el balance preliminar.

Figueroa señaló que, de acuerdo con los datos abiertos del SAT, el monto observado en 2026 supera al del mismo periodo de 2025, aunque aclaró que las comparaciones aún no son definitivas debido a que el corte de este año no está cerrado al 30 de abril.

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Declaración anual y devoluciones automáticas

“El año pasado sí está el corte al 30 de abril, y es de 27 mil 991 millones; seguramente cuando se cierre el dato exacto al 30 de abril de 2026 va a superar los 30 mil millones”, puntualizó.

El contador precisó que la tendencia muestra variaciones en los últimos años: “En 2024 las devoluciones automáticas del mes de abril casi alcanzaron los 35 mil millones, bajó en 2025 y vuelve a subir en 2026”.

En cuanto a la presentación de declaraciones, el IMCP reportó un total de 7 millones 831 mil 158 contribuyentes con corte al 7 de mayo, aunque advirtió que la comparación interanual es compleja por cambios fiscales recientes.

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Cambios fiscales impactan cifras del SAT

Figueroa explicó que a partir de 2025 los contribuyentes del Régimen Simplificado de Confianza (Resico) de personas físicas dejaron de estar obligados a presentar declaración anual, lo que impacta directamente las cifras totales.

“El Resico, a partir de 2025, quedó exento de la presentación de la declaración anual… entonces la cifra puede estar un poco variada en comparación respecto al rubro de declaraciones presentadas”, señaló.

Agregó que este cambio normativo implica que alrededor de cinco millones de contribuyentes ya no están obligados a declarar, por lo que será necesario esperar el informe final del SAT para tener cifras consolidadas.

“Habrá que esperar el informe del Servicio de Administración Tributaria con las cifras exactas, considerando este cambio en las disposiciones fiscales”, concluyó.

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