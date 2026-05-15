Desconoce Sheinbaum congelamiento de cuentas de Rocha Moya e Inzunza

La presidenta Sheinbaum dijo no tener conocimiento sobre congelamiento de cuentas del gobernador con licencia Rubén Rocha.

Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el congelamiento de cuentas al gobernador con licencia Rubén Rocha y los investigados por presunto narco desde Estados Unidos

Sheinbaum responde sobre Rubén Rocha

La mandataria respondió que hasta ese momento no contaba con información específica sobre el caso.

No tenía conocimiento, hoy no lo pregunté, no tengo mayor conocimiento, les vamos a pedir que informen si es que hubo algo de eso” — Comentó la mandataria.

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La presidenta Sheinbaum explicó que la UIF funciona como un área técnica especializada y que, en caso de detectar irregularidades financieras, puede proceder conforme a sus facultades legales.

UIF y Hacienda sin postura oficial

“No tengo el conocimiento en particular de la UIF, la UIF es un área que es técnica, digamos, entonces si encuentra alguna irregularidad, procede”, agregó.

Ni la UIF ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público han emitido información formal sobre el congelamiento de cuentas a Rubén Rocha y los investigados por EU por presuntos vínculos con el narcotráfico.

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ahz.