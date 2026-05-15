Claudia Sheinbaum anuncia ‘Detector de Mentiras’; ¿De que tratará el programa para aclarar “fake news”?

La presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que en los próximos días, llegará a las pantallas de todos los hogares de México un nuevo programa vespertino que servirá como detector de mentiras. Así que si quieres saber más al respecto, sigue leyendo para que puedas tener todos los detalles de la información sobre este nuevo proyecto.

¿De qué va a tratar el nuevo programa vespertino ‘Detector de Mentiras’ según Claudia Sheinbaum?

De acuerdo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ‘Detector de Mentiras’ el cual, será un programa dirigido por Luisa María Alcalde. Éste se tratará sobre las “fake news” o noticias falsas que buscarán combatir la desinformación y desmentir aquellas que puedan ser utilizadas de manera irresponsable para que la población del país, pueda asegurarse de qué es real o no.

Según las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre ‘Detector de Mentiras’, dijo:

Son cosas que hacemos para que el pueblo de México se informe de manera correcta" — Presidenta Claudia Sheinbaum

¿Cuándo comenzará a transmitirse el programa ‘Detector de Mentiras’?

La presidenta Claudia Sheinbaum lo informó hoy en la ya tradicional “Mañanera del Pueblo”, en donde solamente dijo que será en las próximas semanas cuando se informe sobre este programa. Aunado a esto, mencionó brevemente que será conducido por la ex presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien actualmente se desempeña como consejera Jurídica del Ejecutivo Federal.

Por lo que las autoridades gubernamentales esperan que el programa ‘Detector de Mentiras’ que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum, sea de ayuda para no caer en fake news, pues la desinformación sobre todo en redes sociales, es un fenómeno en aumento.

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¿Por qué se hará el programa ‘Detector de Mentiras’ de acuerdo a Claudia Sheinbaum?

Asimismo, al preguntarle el por qué se habría tomado la decisión de presentar un programa como ‘Detector de Mentiras’ a la presidenta Claudia Sheinbaum, ésta dijo que fue una opción viable ya que es parte del derecho a la información de cualquier ciudadano.

Por ende, todas las personas que habitan el país, puedan estar seguros y seguras de lo que es verídico y lo que no.