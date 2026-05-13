La Corneta gana los Spotify Podcast Awards 2026 en la categoría “Del Aire al Podcast”

El popular programa y podcast mexicano La Corneta fue reconocido este miércoles 13 de mayo en los Spotify Podcast Awards 2026 al obtener el premio en la categoría “Del Aire al Podcast”, uno de los apartados que reconoce a producciones que lograron consolidar una audiencia tanto en radio tradicional como en plataformas digitales.

El anuncio generó una ola de reacciones entre seguidores del programa conducido por Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal, quienes celebraron el reconocimiento en redes sociales durante la ceremonia organizada por Spotify.

La categoría “Del Aire al Podcast” destaca a contenidos que nacieron en medios tradicionales y lograron adaptarse al formato digital manteniendo altos niveles de audiencia y reproducción en streaming. En los últimos años, La Corneta se convirtió en uno de los podcasts más escuchados en México dentro de las categorías de comedia, entretenimiento y conversación.

Tras darse a conocer el resultado, miles de usuarios compartieron clips, memes y mensajes de felicitación para el programa, que suma una larga trayectoria en radio mexicana y plataformas de audio bajo demanda.

El reconocimiento también refleja el crecimiento del consumo de podcasts en México y América Latina. De acuerdo con datos de Spotify y firmas de análisis digital, el país se mantiene entre los mercados con mayor crecimiento en escucha de contenido hablado, especialmente en entretenimiento, noticias y deportes.

Durante la ceremonia de los Spotify Podcast Awards 2026 participaron producciones de distintos países de habla hispana y se premiaron categorías enfocadas en innovación, conversación, narrativa y adaptación digital.

La victoria de La Corneta ocurre en un momento donde los formatos híbridos entre radio y podcast dominan parte importante del mercado de audio en español.

El programa mantiene una fuerte presencia en redes sociales y plataformas digitales, donde diariamente genera millones de reproducciones y comentarios entre seguidores en México y otros países de Latinoamérica.