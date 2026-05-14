Explosión de tanques de gas por pirotecnia deja 13 heridos en fiestas patronales en Amatitán, Jalisco

Una fuerte explosión a las afueras de una iglesia ubicada en la zona centro del municipio de Amatitán, en la región Valles de Jalisco, ha dejado un saldo preliminar de 13 personas heridas, de acuerdo con información oficial de las autoridades.

Del total de heridos, siete personas son reportadas en estado de gravedad, entre ellos, los vendedores que atendían el puesto.

La tragedia ocurrió mientras se llevaban a cabo las fiestas patronales de la localidad cercana a Tequila.

Durante la quema de pirotecnia, las chispas de un cohete tipo “buscapiés” alcanzaron un puesto ambulante de comida, que se encontraba instalado a las afueras del atrio de la iglesia.

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En el puesto había varios tanques de gas y grandes cazos de aceite hirviendo.

El impactó del cohete provocó un fuerte estallido de los cilindros de gas, que generó una onda expansiva que alcanzó a músicos, feligreses y familias que disfrutaban de las fiestas y del espectáculo de pirotecnia.

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Momentos de pánico

A través de redes sociales, se difundieron videos que captaron la explosión y la bola de fuego que consumió al negocio ambulante.

En las imágenes se observa a la multitud correr desesperada mientras los servicios de emergencia de la región Valles se desplazaban al punto.

Hasta el momento, autoridades no han emitido un saldo oficial de víctimas ni las causas definitivas del incidente.