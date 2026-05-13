Marcha CNTE: Maestros anuncian protesta el 15 de mayo de 2026 por el Día del Maestro; Rutas, horario y más

Mx - Marcha CNTE por el Día del Maestro

La marcha CNTE volverá a complicar la movilidad en la capital este 15 de mayo, Día del Maestro, debido a movlizaciones masivas, bloqueos y posibles plantones en el Centro Histórico. Por lo que si te interesa saber dónde se van a mover los y las profesoras pertenecientes a la CNTE, sigue leyendo para enterarte de toda la información con detalles.

¿A qué hora será la marcha CNTE este 15 de mayo?

Miles de docentes de distintos estados llegarán a la capital para participar en las protestas convocadas por la CNTE, por lo que autoridades prevén afectaciones importantes en avenidas principales desde temprano. La movilización forma parte del paro nacional convocado por maestros, quienes aseguran que “no hay nada que celebrar” este Día del Maestro debido a demandas laborales y temas relacionados con pensiones, salarios y la Ley del ISSSTE.

La concentración principal comenzará alrededor de las 09:00 horas del viernes 15 de mayo de 2026.

De acuerdo con convocatorias difundidas por la CNTE, contingentes de maestros comenzarán a reunirse desde antes de esa hora en distintos puntos de la ciudad, por lo que las afectaciones podrían iniciar desde muy temprano.

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¿Cuál es la ruta que tomará la marcha CNTE?

Aunque algunos contingentes podrían modificar recorridos conforme avance la movilización, las rutas previstas incluyen salidas desde:

Ángel de la Independencia

Monumento a la Revolución

Benemérita Escuela Nacional de Maestros

Ex Normal Superior, cerca del Metro San Cosme

La marcha CNTE avanzaría hacia el Zócalo de la Ciudad de México pasando por:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Calle 5 de Mayo

Centro Histórico

Autoridades prevén cierres y tránsito lento durante gran parte del día en esas zonas.

¿Qué alternativas viales puedes usar?

Ante las afectaciones previstas por la megamarcha CNTE, autoridades recomiendan considerar rutas alternas como:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga

Viaducto

También se recomienda utilizar transporte público, salir con tiempo adicional y evitar el Centro Histórico durante la mañana y tarde del viernes.