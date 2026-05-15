Acusan que parque ‘Perfect Day’ y su megaproyecto dañaría el ecosistema de Mahahual

Royal Caribbean se encuentra en el ojo del huracán por la construcción de un megaproyecto turístico llamado ‘Perfect Day’ en Mahahual, pueblo costero de Quintana Roo. Esto ha causado miles de denuncias en redes sociales, por lo que si quieres saber toda la información, sigue leyendo para que te enteres de todos los detalles.

¿Por qué Royal Caribbean está en problemas por su parque “Perfect Day” en Mahahual?

El proyecto del parque acuático ‘Perfect Day’ a cargo de la empresa ya mencionada en Mahahual, busca construir un enorme centro de turismo con toboganes, piscinas, playas privadas y miles de visitantes diarios.

La empresa asegura que traerá inversión, turismo y empleos para la región, sin embargo, los locales y expertos en cuidado del medio ambiente y ecosistema afirman lo contrario. Es decir, quienes se oponen al proyecto masivo dicen que podría destruir gran parte del ecosistema de Mahahual, especialmente manglares, arrecifes y hábitats de cientos de especies.

Por lo que organizaciones como Greenpeace y DMAS acusan que hubo permisos acelerados e irregularidades legales para aprobar el cambio de uso de suelo.

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¿Qué dicen las autoridades al respecto de lo que podría ser un ecocidio en Mahahual?

Las autoridades federales sí han reaccionado ante las acusaciones del posible ecocidio en Mahahual, pero hasta ahora el proyecto no ha sido cancelado definitivamente.

La postura más importante vino de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), que aclaró públicamente que el proyecto ‘Perfect Day’ de Royal Caribbean en Mahahual, no tiene autorización ambiental y sigue bajo revisión. Asimismo, aclararon que están analizando miles de opiniones ciudadanas y posibles impactos sobre arrecifes, manglares y ecosistemas costeros.

Aunado a esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sí tomó una medida más fuerte pues, en enero de 2026 clausuró temporalmente parte de las obras porque detectó trabajos sin autorización ambiental y daños en las zonas con manglar y selva costera. Según la dependencia, hubo actividades de relleno, compactación y demolición en más de 17 mil metros cuadrados sin permisos federales.

¿Ha mencionado algo al respecto la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el parque acuático de Mahahual?

La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el tema y aseguró que el proyecto no puede avanzar si afecta el arrecife de Mahahual. Así que condicionó cualquier aprobación a que Semarnat garantice protección ambiental o incluso se modifique el proyecto.

Así que mientras se lucha porque no se haga el megaproyecto que amenaza al ecosistema de Mahahual, te invitamos a mantenerte informado sobre toda la información al respecto en nuestro sitio web.