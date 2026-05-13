Rubén Rocha pidió al gobierno seguridad, confirmó Sheinbaum

Confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya fue quien solicitó al gobierno federal la protección personal con la que cuenta para garantizar su integridad física.

¿Por qué Rocha Moya recibió protección federal?

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, la Primera Mandataria, insistió que se dio respuesta como a cualquier ciudadano que pudiera sentirse en peligro.

“Se protege la vida como se protege la vida de cualquier persona que pudiera tener algún riesgo.— Ajá.— Entonces, eh... como gobernador de Sinaloa tenía su propia protección, eh... y ahora él solicitó protección y se le da igual que se le da a otras personas que lo solicitan a partir de un análisis de riesgo.— Ajá.— ¿El gobernador lo solicitó entonces?— Sí”.

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¿Qué dijo Sheinbaum sobre presuntos nexos con el crimen?

Ante declaraciones pasadas del entonces candidato sobre buscar formas de “arreglo” para pacificar, Sheinbaum Pardo aseguró que no es una prueba que haya tenido relación con el crimen, aunque dijo no compartir la opinión.

“Pues no, es una opinión de él, yo no estoy de acuerdo. Pero de ahí a decir que eso significa que él tenía acuerdos, pues es muy distinto. Una cosa es una entrevista donde él da una opinión y otra cosa en todo caso son los hechos posteriores, que los tiene que investigar en todo caso si alguien presenta una denuncia o frente a lo que... eh... tuviera la fiscalía de la investigación entonces, pues dar sus conclusiones. Yo no estoy de acuerdo con esa posición que dio en su momento el candidato a gobernador”.

Así mismo mantuvo su postura oficial que cualquier nexo real debería ser denunciado e investigado formalmente. Negó que la Fiscalía General de la República (FGR) haya abierto alguna investigación contra el mandatario con licencia ante señalamientos cuando fue candidato en la región.

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¿Qué informó Sheinbaum sobre la investigación de la FGR?

“Pregunta a la Fiscalía General de la República... ¿A usted no le informó? No. ¿Sobre si se retomó o no? No, no estoy informada de si hay una investigación que haya abierto particularmente la Fiscalía sobre ese momento adicional a la que se abrió en su momento. La Fiscalía General de la República, entonces, como fiscal el doctor Gertz Manero abrió una investigación, entre otras cosas, para entender cómo fue que un avión llegó a México, se llevó a este delincuente y lo entregó en Estados Unidos. Incluso fueron hasta Estados Unidos a hacer las investigaciones".

Se le recordó que en su momento, se mencionó el nombre del funcionario en la captura del capo y dijo que la FGR abrió en su momento una investigación para esclarecer el traslado del detenido a Estados Unidos., peor hasta el momento, señaló, no se ha notificado al respecto.

“Es la fiscalía que tiene que informar hasta dónde llegó la investigación que encabezó el doctor Gertz Manero y por qué no hubo en todo caso en ese momento alguna... algún proceso adicional que se tuviera que llevar a cabo, pero ese es un asunto de la fiscalía, no de la presidenta porque en el caso federal sí es autónoma la fiscalía y hay coordinación con la fiscal... por supuesto, viene incluso a los gabinetes de seguridad muchos de los días para estar coordinando las acciones para la seguridad del país, pero hay temas que son de la fiscalía que ella no comparte con la presidenta”.

La Jefa del Ejecutivo Federal insistió que el gobierno de Estados Unidos debe presentar pruebas en contra de Rocha Moya, así como el mismo gobierno de Trump ha solicitado a México pruebas ante peticiones contra mexicanos que se encuentran en esa nación y son relacionados con casos como el huachicoleo o la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, Guerrero.

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