CNTE advierte reactivación de huelga nacional; “si no hay solución, no rodará el balón”

Maestros de la CNTE se reunieron en inmediaciones del metro San Cosme, para iniciar la marcha comemorativa de esta 15 de mayo, con demandas laborales, / Octavio García Ortiz

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) advirtió que podría reactivar la huelga nacional en los próximos días al asegurar que no han sido resueltas sus principales demandas laborales y salariales.

El dirigente de la Sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, Pedro Hernández confirmó que no harán plantón en el Zócalo capitalino.

Afirmó que pese al anuncio esperado de la mandataria mexicana sobre un incremento salarias, supone que no se cumplirán las expectativas, de respuesta a sus demandas, por lo que aseguró “esperamos respuestas concretas”.

Durante este 15 de mayo, en conmemoración del Día del Maestro, miles de integrantes de la CNTE, salieron a las calles a manifestar sus protestas por deudas pendientes del gobierno federal en materia laboral.

Son diversas las vialidades cerradas por el paso de los contingentes como: Calzada, México, Tacuba, Rivera de San Cosme y Puente de Alvarado hasta la calle de Bucarelli, para incorporarse al Primer Cuadro de la CDMX.

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