Abandonan bebé en taxi de aplicación en Ecatepec

Una bebé de seis meses de edad fue abandono en un taxi de aplicación en situación vulnerable en el municipio de Ecatepec. Policías municipales del Sector 12 y la Unidad de Atención a Víctimas resguardaron al menor a quien consiguieron vestimenta y alimento, para luego presentarlo ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores de Ecatepec.

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Policías auxiliaron a bebé abandonado en Ecatepec

María Teresa Reséndiz Ramírez, policía de dicho sector, con 20 años de servicio , realizaba patrullaje en el cuadrante 100, que tiene asignado, en el fraccionamiento Los Héroes Primera Sección, cuando fue interceptada por el chofer de un auto Nissan Versa gris, quien dijo ser trabajador de aplicación e informó que un hombre que había tomado un viaje dejó abandonado a un bebé en el asiento trasero.

“Vi al niño en el auto, en el asiento trasero, mojado, sucio, se había hecho del baño. De inmediato saqué toallitas que tengo en mi patrulla y comencé a limpiarlo, pero su ropa estaba muy sucia. Le conseguimos ropa y mis jefes le compraron pañales y Gerber para alimentar al bebé”, explicó la oficial.

De acuerdo con el relato del chofer de aplicación, un sujeto que traía en brazos al bebé tomó el viaje en la colonia Luis Donaldo Colosio, le pidió que lo llevara a Laureles, llegó a un taller donde recogió una motocicleta y le pidió que lo siguiera porque no podía llevar al bebé.

Sin embargo, metros adelante, en Vía Morelos, el chofer de la motocicleta se avanzó a mayor velocidad y ya no pudo seguirlo, por lo que decidió avanzar hacia Los Héroes en busca de una patrulla de la policía municipal.

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DIF mantiene bajo resguardo al menor

Los uniformados señalaron que en la mochila con la que se dejó al pequeño en el taxi venían dos botellas de alcohol y un pequeño biberón con atole descompuesto.

Al sitio se presentaron elementos de la Unidad de Atención a Víctimas de la policía municipal, quienes trasladaron al pequeño a las instalaciones de la Procuraduría del DIF, donde cinco horas después se presentó Raúl Michell “N”, supuesto padre del bebé, para pedir que se lo entregaran; sin embargo, la procuradora determinó que se quedaría bajo resguardo del DIF.

Mariana Uribe Bernal, procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores de Ecatepec, explicó que el hombre que dijo ser el padre del bebé no pudo acreditar el parentesco, ya que no cuenta con registro, acta de nacimiento, ni CURP del pequeño, y se le requirió la presencia de la madre.

“Iniciaremos una denuncia ante el Ministerio Público, quedará bajo los cuidados del DIF y será albergado en la Casa Hogar ecatepense, donde velaremos para salvaguardar su seguridad y restituir sus derechos”, detalló.

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