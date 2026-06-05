PAN exige comparecencia del director del AICM por obras e incidentes

El vocero del PAN en la Cámara de Diputados, Federico Döring, exigió la comparecencia inmediata ante dicha instancia legislativa del director general del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el almirante José Padilla Olmos, para que explique el avance de obras, aclare los incidentes como el techo de un puente peatonal que se derrumbó antier y los trabajos de repavimentación que afectan el flujo vehicular en la Terminal 2.

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¿Por qué el PAN solicita la comparecencia del director del AICM?

El diputado panista lamentó la opacidad, las obras a prisa y las afectaciones diarias por la “manita de gato” que, de manera improvisada, el Gobierno Federal le hace al aeropuerto capitalino.

Por ello solicitó que dicho funcionario acuda al recinto parlamentario de San Lázaro para que rinda cuentas ante los representantes populares sobre su trabajo al frente de la terminal aérea.

Exige comparecencia del director del AICM por obras Ampliar

¿Qué auditorías plantea impulsar Acción Nacional?

Incluso, Federico Döring adelantó que pedirá a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que haga las auditorías pertinentes y minuciosas al trabajo que se lleva a cabo en el Aeropuerto de la capital del país.

Y es que ha habido numerosas quejas de usuarios debido a las obras de remodelación por lo que sería necesario la aplicación de multas, sanciones y castigo a las empresas o funcionarios que no están cumpliendo con los criterios programáticos en estas obras de remodelación.

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¿Qué críticas hizo el PAN sobre las obras en el aeropuerto?

El vocero de los diputados panistas advirtió que todo lo que toca la 4T, explota, se derrumba o causa accidentes fatales, y los mexicanos no queremos más tragedias de la magnitud o de afectaciones masivas como han ocurrido en la Línea 12 del Metro, la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.

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