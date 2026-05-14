CCE destaca diálogo con Sheinbaum para atraer capital

El Consejo Coordinador Empresarial reiteró la importancia de mantener el diálogo entre gobierno y sector privado para impulsar condiciones que favorezcan la competitividad.

El Consejo Coordinador Empresarial reconoció la apertura de la presidenta Claudia Sheinbaum para dialogar con el presidente del organismo, José Medina Mora, así como con integrantes del sector empresarial, sobre las oportunidades y prioridades para consolidar a México como un destino más atractivo para la inversión.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el CCE señaló que el compromiso de la iniciativa privada es contribuir al fortalecimiento del potencial económico nacional, acompañado de desarrollo social y una mayor integración de las micro, pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor.

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Diálogo entre gobierno y sector empresarial

El organismo empresarial destacó que reconocer las ventajas competitivas de México permite generar confianza, atraer inversiones y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para las y los mexicanos.

Asimismo, el Consejo Coordinador Empresarial reiteró la importancia de mantener el diálogo entre gobierno y sector privado para impulsar condiciones que favorezcan la competitividad, la generación de empleo y el desarrollo económico sostenible del país.

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Competitividad y crecimiento económico en México

El fortalecimiento de la CCE inversión México también contempla una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas dentro de las cadenas productivas, con el objetivo de ampliar las oportunidades de desarrollo económico.

El organismo insistió en que la colaboración entre autoridades y empresas es un elemento central para consolidar un entorno favorable para la inversión y la creación de empleos en el país.

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