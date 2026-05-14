Claudia Sheinbaum recibe a U2 en Ciudad de México previo al Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio la bienvenida este jueves 14 de mayo de 2026 a jóvenes provenientes de distintos países que participan en la Asamblea General de la Street Child World Cup, evento internacional enfocado en la inclusión social a través del futbol y el apoyo a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable.

A través de sus redes sociales oficiales, la mandataria destacó que México recibe a los participantes “con generosidad y los brazos abiertos”, en un encuentro que se realiza previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

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El papel de U2 en la Street Child World Cup rumbo a la Copa Mundial

Jóvenes de diversos países del mundo se unen en México, previo a la Copa Mundial de Futbol para celebrar la Asamblea General de “Street Child World Cup”. Vienen de lugares apartados y les une el amor por el juego de pelota y su deseo de salir adelante. Les recibimos en México… pic.twitter.com/ioRRPbWCJw — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026

En su mensaje, Sheinbaum señaló que jóvenes de lugares apartados del mundo llegaron al país unidos por “el amor al juego de pelota y su deseo de salir adelante”. Además, resaltó la presencia de embajadores internacionales vinculados a esta causa social, entre ellos integrantes de la banda irlandesa U2.

La Street Child World Cup es una iniciativa global que combina actividades deportivas, culturales y de diálogo social para visibilizar problemáticas relacionadas con infancia vulnerable, pobreza, exclusión y derechos humanos. El movimiento ha realizado encuentros internacionales en distintas sedes alrededor del mundo aprovechando el contexto de grandes torneos de futbol.

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El evento en México reúne a jóvenes representantes de diversas regiones y organizaciones sociales que trabajan con comunidades vulnerables. Durante la Asamblea General se desarrollan actividades deportivas, mesas de diálogo, encuentros culturales y campañas enfocadas en derechos de la niñez y acceso a oportunidades.

La presencia de U2 como embajadores de la causa generó reacciones en redes sociales, donde usuarios destacaron la relevancia internacional del encuentro y el mensaje de inclusión previo al Mundial de 2026.

La administración federal ha señalado en distintas ocasiones que el Mundial de Futbol no solo representará un evento deportivo para México, sino también una plataforma internacional para promover iniciativas sociales, culturales y comunitarias relacionadas con juventudes y desarrollo social.