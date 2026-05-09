“Hay quienes piensan que México inició cuando llegaron los españoles”, señala la Presidenta desde tierra Yaqui en Sonora

Desde Sonora, la presidenta Sheinbaum criticó a quienes reconocen a Cortés sin considerar “violencia y exterminio”.

La presidenta Claudia Sheinbaum viajó este sábado a Sonora, donde revisó el avance del Plan Justicia del Pueblo Yaqui y firmó el Decreto de Restitución de Tierras en la entidad.

Durante su mensaje, recordó que a lo largo de la historia de México diversos gobiernos se olvidaron del verdadero origen del país y criticó a quienes recientemente reconocieron a Cortés como conquistador.

Restitución de tierras en Sonora

La mandataria señaló que “si algo tuvo Cortés fue llegar a invadir los territorios con discriminación, violencia, exterminio” y cuestionó a “aquellos que todavía piensan que México inició cuando llegaron los españoles”.

Afirmó que la Cuarta Transformación reconoce la grandeza de México y de los pueblos originarios.

“La 4T primero que nada reconoce la dignidad del pueblo de México por encima de todo y esa viene del legado de grandeza de los pueblos originarios”, expresó.

Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui. San Ignacio Río Muerto, Sonora https://t.co/w9GgKCiXW5 — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 9, 2026

Avance del Plan Yaqui y recursos comunitarios

También destacó que el movimiento reconoce la justicia social y señaló que no puede ser que quienes originalmente tuvieron la tierra hayan sido olvidados por los gobiernos.

La presidenta reconoció el avance del Plan de Justicia que inició con el pueblo Yaqui y afirmó que por primera vez en la zona existen cuatro presupuestos que llegan directamente a la ciudadanía: el federal, estatal, municipal y un fondo destinado a las comunidades.

Explicó que dicho fondo será llevado al plano constitucional para que las comunidades decidan en qué se ocuparán los recursos.

El Plan Yaqui forma parte de las acciones impulsadas para fortalecer a los pueblos originarios y garantizar mecanismos de participación comunitaria en la administración de recursos.

TE PODRÍA INTERESAR: Segob asegura libertad total durante visita de Isabel Díaz Ayuso a México

Casi al término del evento de reconocimiento, productores de Valle del Yaqui y del Llano se hicieron presentes, solo a uno le fue otorgada la palabra para reclamar que un ejido del Valle del Mayo que se comparta la tierra, porque la gente está regada y sufre muchos sin tierra. Dijo que el gobernador “ha dado orden pero no se ha ejecutado” y resaltó las zonas que dijo “se encuentran abandonadas.

La mandataria entregó en Sonora derechos para nuevos pozos de acuerdo con la Nueva Ley de Aguas, afirmando que “el agua que no se usa se tiene que regresar al estado para que la redistribuya” pues dijo “no hay divorcio entre el gobierno y el pueblo”.

Síguenos en Google News y encuentra más información