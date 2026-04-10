Turismo en México crece y prevé aumento de gasto por Mundial: Sectur

El turismo en México mantiene un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes internacionales, lo que demuestra que el país no es percibido como un destino inseguro , de acuerdo con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, quien destacó la recuperación del sector y las expectativas rumbo al Mundial.

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Confianza de turistas y promoción internacional

“Si no tuviéramos, si los turistas tuvieran miedo, no tuviéramos el crecimiento mes con mes. Y, más bien, creo que hay que generarles confianza. Y la única forma de generar confianza es pisar territorio, es nosotros turistear, es salir y hablar de nuestro país. Como en todos los países hay conflictos en, claro, no solo es México, es todo el mundo, pero los turistas están seguros y nosotros estamos promocionando para que lleguen muchos más como lo han estado haciendo”, señaló.

Sobre la estrategia para mejorar la percepción internacional de México, explicó que ya se trabaja de manera coordinada con los 32 estados de la República mediante un monitoreo constante a través de la secretaría, y junto con el SENET “para reforzar las buenas noticias fuera de nuestro país, y el descartar las malas que no existen, como cuando fue imágenes que fueron no reales decir lo que no es real, y decir las experiencias que tenemos”, puntualizó la funcionaria.

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Expectativas por Mundial y derrama económica

Durante una entrevista, luego de la presentación del Fan Fest Campo Marte 2026 en el Complejo Cultural Los Pinos, y de cara al Mundial de fútbol, Rodríguez Zamora indicó que las expectativas son favorables y aseguró que el evento deportivo será una oportunidad para incrementar el gasto turístico, impulsando el turismo en México.

“Solo te puedo decir, lo que nosotros estimamos para el mundial es que crezca el cuarenta y tres por ciento del gasto del turista extranjero. Siempre, a mí no me gusta dar números de derrame como tales, porque todavía ni siquiera llegan. Entonces, saber que los visitantes que lleguen, los millones que lleguen, sí van a incrementar el gasto, y queremos que viajen más. Y son motivos que regresen al siguiente año o en siguientes dos años, pero que vuelvan a nuestro país con una gran experiencia”, enfatizó Rodríguez Zamora.

La funcionaria también habló del Tianguis Turístico donde destacó la participación y expectativas y subrayó que el evento generará derrama económica y posicionamiento gastronómico.

“Llevamos ya novecientos cincuenta compradores registrados hace dos días. Y, bueno, sumando Colombia, país invitado, fue nuestro país invitado. Ahora que fui a NATO, la ministra quiso estar con nosotros, porque también su selección juega aquí en Guadalajara dos grandes partidos. Hay mucha emoción por el mercado”, puntualizó.

ahz.