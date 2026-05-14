Mundial 2026: CDMX se perfila como la gran ganadora en derrama económica

El Mundial 2026 dejaría en México un impacto económico estimado de 2 mil 730 millones de dólares y la generación de 112 mil empleos, aunque una parte importante serían temporales, afirmó Daniel Zaga, economista en jefe de la firma Deloitte.

Durante la presentación de un análisis sobre las expectativas económicas del torneo, Zaga explicó que el efecto total del Mundial representaría apenas el 0.14 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 2026.

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¿Cuántos empleos generaría el Mundial 2026?

Añadió que ya se observa un incremento en la publicación de vacantes temporales relacionadas con los meses en que se realizará el torneo.

“En término del PIB, 0.14, en comparación con todo el empleo en México formal, es 0.19. Son 112 mil empleos, que no es poco, pero mucho va a ser temporal. Sí estuve viendo, la semana pasada, donde estas empresas que publican las posiciones o las vacantes en Internet sí están viendo un aumento de vacantes temporales para estos meses”. —

Zaga señaló que, aunque el impacto agregado del Mundial sobre la economía nacional sería limitado, algunos sectores sí registrarían una actividad importante. Esto al comparar la contribución del torneo frente al crecimiento económico esperado para el país.

“Ese 0.1 es muy poco con respecto al 1.4, 1.3. Entonces, el impacto mundial, en términos generales, no se ve tan importante”. —

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¿Qué estados tendrían mayor derrama económica?

En el análisis regional, destacó que la Ciudad de México concentraría casi 900 millones de dólares del impacto económico asociado al consumo, seguida por Jalisco y Nuevo León.

El economista resaltó que también habría efectos económicos relevantes en estados donde no se disputarán partidos.

“Ciudad de México es un hub logístico para los turistas. Entonces, obviamente, el impacto es más grande”, lo que vemos, el impacto más importante ahí, es cada uno de nosotros invitando a nuestros amigos o familiares a ver los partidos en la casa, o en los fan fest, o yendo a los restaurantes o a los bares”. —

FIFA Fan Fest en México / Jam Media Ampliar

¿Cómo impactará el Mundial 2026 al turismo y consumo?

Zaga indicó que productos como snacks y bebidas alcohólicas y no alcohólicas suelen registrar incrementos importantes durante los años mundialistas.

“Hay ciertos bienes, especialmente los que son snacks, bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas, que tienen un aumento importante en el año del mundial”. —

Sobre el turismo, Deloitte estima la llegada de cerca de 800 mil visitantes relacionados con el torneo, de los cuales alrededor de 550 mil serían turistas nacionales y casi 300 mil extranjeros.

“Más o menos llegan como 4 o 5 millones de turistas mensualmente al país. Entonces, son 800 mil sobre 4 o 5 millones del mes. Sí, es como un 15 o 20 por ciento más ese mes. En el año queda muy diluido y es muy poquito”. —

Finalmente, destacó el potencial de consumo asociado a los fan fest y actividades colectivas para seguir los partidos.

“Nosotros acá estamos estimando, en un caso muy exitoso, que podrían haber como 4 millones de personas. Ahí sí va a haber mucho consumo y mucho impacto”, concluyó.

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