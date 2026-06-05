¿Dónde ver el trofeo del Mundial en CDMX? Fechas y sede oficial

El trofeo original de la Copa del Mundo arribó a la Ciudad de México para consumar la última etapa de su gira global, quedando en exhibición desde este viernes y hasta el próximo lunes 8 de junio en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca.

¡La Copa Mundial de la @FIFAcom ya está en la Ciudad de México!



Recibimos el Trofeo más anhelado en la #UTOPÍA Mixiuhca. Del 5 al 8 de junio podrás conocer de cerca este histórico emblema del deporte.



​Nuestra capital es el corazón del futbol mundial y estamos listos para hacer… pic.twitter.com/IWtDQOOxhC — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 5, 2026

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¿Dónde se puede ver el trofeo del Mundial en la CDMX?

A la cita con la copa ya han llegado miles de aficionados luego de que por la mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada junto con los patrocinadores del evento y las estrellas del balompié, el mexicano Hugo Sánchez y el brasileiro, Roberto Carlos, inauguraron el evento.

Antes de pasar a verla y admirarla, los aficionados van a hacer un recorrido inmersivo en seis salas temáticas, donde se pueden observar todos los balones conmemorativos de cada una de las justas mundialistas, así como playeras de grandes ídolos del balompié, entre otras cosas.

Hay actividades interactivas FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Ampliar

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¿Qué dijeron Hugo Sánchez y Roberto Carlos durante la inauguración?

En el acto inaugural, el pentapichichi, Hugo Sánchez, y Roberto Carlos, quien levantó la copa cuando su país ganó el campeonato en el mundial de Corea-Japón en el 2002, dirigieron unas palabras al público.

Hugo Sánchez, dijo que le tiene envidia a Roberto Carlos y confió en que México pueda llegar a ser campeón.

“Me da envidia no levantar el trofeo para hacer los mejores en el fútbol pero ya en un futuro próximo espero que México salga campeón y si es en este mundial, de corazón lo deseo así, pues que gane México la Copa del Mundo”. —

El pentapichichi Hugo Sánchez durante el inicio del tour del trofeo de la copa mundial por nuestro país. Ampliar

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¿Cuántas ciudades visitó la gira global del trofeo?

La Ciudad de México será la ultima etapa de la gira global del trofeo. Ya fue visto en 31 ciudades de 27 países durante 55 días.

En México ya fue admirada en nueves ciudades, entre ellas Guadalajara, Monterrey, Chihuahua, León y Mérida.

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