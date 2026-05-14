Secretaría de Salud alerta por riesgo de golpe de calor ante altas temperaturas

Alerta Secretaría de Salud por riesgo de golpe de calor ante altas temperaturas

La Secretaría de Salud llamó a la población a extremar precauciones para prevenir el golpe de calor, una condición médica grave que puede poner en riesgo la vida si no se atiende de manera oportuna.

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¿Quiénes tienen mayor riesgo ante las altas temperaturas?

La dependencia federal advirtió que las altas temperaturas incrementan el riesgo, especialmente entre niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades crónicas.

¿Cuáles son los síntomas del golpe de calor?

Julieta Parga Alonso, especialista del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), explicó que el golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura después de una exposición prolongada al calor extremo.

Entre los síntomas iniciales se encuentran debilidad, fatiga, mareos, náuseas, vómito, dolor de cabeza y desmayos.

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Secretaría de Salud llama a tomar precauciones para prevenir golpe de calor por altas temperaturas



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En casos más graves, la temperatura corporal puede superar los 40 grados centígrados, con confusión, pérdida del conocimiento y riesgo de muerte.

¿Cómo prevenir afectaciones por calor extremo?

Como medidas preventivas, la Secretaría de Salud recomendó evitar la exposición al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, beber agua natural de manera constante, usar ropa ligera y de colores claros, así como permanecer en lugares frescos y ventilados.

En caso de presentar síntomas, se debe trasladar a la persona afectada a un sitio con sombra, colocar compresas frías en axilas e ingles y solicitar atención médica inmediata si hay pérdida del conocimiento.

La Secretaría de Salud subrayó que el golpe de calor es prevenible y exhortó a la población a mantenerse alerta para proteger su salud durante la temporada de calor.

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