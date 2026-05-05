Onda de calor, IMSS activa comando especial ante altas temperaturas

IMSS activa comando especial ante onda de calor en México. / Antonio_Diaz

El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, instaló el Comando Onda de Calor 2026 con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta médica ante las altas temperaturas en el país.

El programa contempla campañas de información para fomentar la hidratación, detectar signos de alerta y evitar la exposición prolongada al sol.

Durante una sesión encabezada por el director de Operación y Evaluación, Javier Guerrero, se definieron acciones de coordinación para prevenir y atender padecimientos asociados al calor.

🫙☀️Para prevenir deshidratación y golpe de calor, #IMSSAguascalientes recomienda beber dos litros de agua al día, evitar exposición prolongada al sol, así como usar ropa ligera y clara. pic.twitter.com/qCYF9zo1hj — IMSS Aguascalientes (@IMSSagsOficial) May 4, 2026

El instituto informó que el objetivo es reducir riesgos como deshidratación , golpes de calor y descompensaciones de enfermedades crónicas, especialmente en grupos vulnerables como niñas, niños, personas adultas mayores y mujeres embarazadas .

Monitoreo y acciones ante temperaturas extremas

Como parte de la estrategia, el IMSS instrumentó mantenimiento preventivo y correctivo en unidades médicas, que incluye limpieza de equipos, reparación de fugas, revisión de sistemas y sustitución de componentes dañados, con el fin de garantizar condiciones óptimas de atención.

Además, el Comando mantiene monitoreo permanente de indicadores de riesgo, disponibilidad de insumos médicos y funcionamiento de áreas de urgencias y hospitalización.

La coordinadora técnica de Protección Civil, Elizabeth Hernández, explicó que una onda de calor se presenta cuando las temperaturas superan la media durante más de tres días consecutivos.

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