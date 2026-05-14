EU y “Los Chapitos”: la razón por la que fiscales de Estados Unidos negocian con narcotraficantes

Un reporte publicado por Los Angeles Times reveló presuntos contactos secretos entre integrantes de “Los Chapitos” y fiscales de Estados Unidos, una información que volvió a encender preguntas incómodas sobre la estrategia de Washington frente al narcotráfico mexicano. Aunque el tema ha generado sorpresa en redes sociales, expertos en seguridad recuerdan que este tipo de acercamientos no son nuevos dentro del sistema judicial estadounidense.

Lejos de tratarse de negociaciones improvisadas, las autoridades federales de EU suelen utilizar acuerdos de cooperación para obtener información interna sobre rutas de tráfico, lavado de dinero, redes políticas y operaciones criminales. En casos de alto perfil, fiscales estadounidenses han reducido condenas o modificado cargos a cambio de testimonios que permitan golpear estructuras más amplias del crimen organizado.

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Qué podría buscar Estados Unidos en un acuerdo con “Los Chapitos”

El interés de Washington no se limitaría únicamente a capturas. Analistas consideran que el verdadero objetivo sería acceder a datos sensibles sobre la operación global del Cártel de Sinaloa, especialmente en momentos donde el tráfico de fentanilo se mantiene como una de las principales crisis de salud pública en territorio estadounidense.

Entre los puntos que podrían resultar de interés para fiscales y agencias federales aparecen:

rutas internacionales de tráfico de drogas

redes financieras y lavado de dinero

vínculos con operadores políticos o empresariales

estructura interna del grupo criminal

ubicación de laboratorios y centros logísticos

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Por qué EU sí negocia con narcotraficantes

En el sistema federal estadounidense, colaborar con autoridades puede convertirse en una herramienta para debilitar organizaciones criminales completas. La lógica detrás de estos acuerdos es obtener información que permita desmantelar estructuras más grandes, incluso si eso implica negociar con personajes vinculados al narcotráfico.

El tema, sin embargo, sigue siendo altamente polémico. Mientras algunos sectores consideran que estas negociaciones ayudan a acelerar investigaciones y capturas estratégicas, otros cuestionan el costo político y moral de permitir beneficios judiciales a integrantes de grupos criminales responsables de violencia y tráfico de drogas a escala internacional.