Fiscalía de CDMX revela que el asesinato de colaboradores de Brugada fue planeado 20 días antes

A casi un año del asesinato de los dos colaboradores de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Ximena Guzmán y José Muñoz, no hay avances significativos en la investigación.

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¿Qué se sabe del crimen de Ximena Guzmán y José Muñoz?

Todavía no se tiene el móvil del asesinato ni tampoco se sabe quién o quiénes son los autores intelectuales de los crímenes. Solo se conoce que quien ejecutó el asesinato fue un grupo criminal que opera en la ciudad y en el estado de México.

“Este caso sigue abierto, sigue avanzando y seguirá siendo una prioridad para la Fiscalía de Justicia de la ciudad de México y todas las instituciones que participamos en la investigación”.

“Sabemos que hay preguntas legitimas sobre el móvil, la autoridad intelectual y la participación de las personas involucradas, lo que podemos decir hoy, es que trabajamos sobre líneas de investigaciones sólidas “. —

A casi un año del ataque en contra de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores del @GobCDMX, en conferencia de prensa encabezada por la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, la fiscal general, @BerthaAlcalde, y el secretario de Seguridad Ciudadana, @PabloVazC, informaron los avances… pic.twitter.com/qpUxR6zg6y — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 14, 2026

¿Cuántas personas han sido detenidas?

En conferencia de prensa, tanto la Fiscal como el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, mencionaron que no pueden dar el nombre del grupo criminal por la secrecía y confidencialidad de las investigaciones.

Tampoco dieron a conocer si este grupo actuó por iniciativa propia o fueron contratados por un tercero.

Sin embargo, dieron a conocer que hay 18 personas detenidas y una persona –involucrada directamente con los hechos- muerta y cuyo cadáver fue encontrado en el estado de Morelos.

Las 18 personas aprehendidas ya están vinculadas a proceso, 10 de ellos por este caso y otros ocho por diversos delitos pero, aclararon, se tienen indicios de que si participaron en el doble homicidio.

En Vivo | La Jefa De Gobierno, Clara Brugada, encabeza la conferencia de prensa: "A un año sin Ximena y Pepe". https://t.co/EkUxbzmtuW — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 14, 2026

¿Cómo fue planeado el asesinato?

El asesinato fue planeado con 20 días de anticipación y en un principio se tenía previsto que se ejecutara el 14 de mayo pero un cambio en el itinerario de los occisos hizo que este se pospusiera.

Al respecto, la jefa de Gobierno de la ciudad, Clara Brugada, aseguró que lo presentado “no es cualquier avance”.

Es, afirmó, lo que se tiene hasta ahora y “la participación de integrantes del grupo delictivo no define ni que sea el grupo delictivo el móvil, ni tampoco que sea o sean solo los operadores. O sea, puede ser un grupo delictivo que fue utilizado como operadores para lograr este objetivo. Todo se tiene que seguir investigando y es una de las prioridades”.

Brugada reiteró que estos crímenes no van a quedar impunes y que “no vamos a descansar hasta que haya justicia”.

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