¿Cuánto cuesta al Gobierno federal el estímulo fiscal a gasolinas y cuánto podrá aguantar?

El impacto de los precios de la gasolina y el diésel va a depender de la duración del conflicto en Medio Oriente, lamentablemente todos los días hay noticias poco reconfortantes al respecto y los mercados se ponen nervioso ante una frágil paz, reconoció el periodista y columnista de EL FINANCIERO, Atzayaelh Torres, quien advierte sobre el costo que representa el estímulo fiscal a gasolinas y diesel y se cuestiona cuánto tiempo más podrá soportarlo Hacienda.

Mantener el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares, como ha sido las últimas semanas, se refleja en el costo de la gasolina y lamentablemente, México es deficitario en más del 60% en cuestión de gasolina y diésel, por lo tanto, el precio internacional en el que se venden los combustibles impactan directamente en las bombas de las gasolineras.

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Guerra en Medio Oriente presiona combustibles

En México, refirió Torres en el espacio de Negocios W con Jeanette Leyva Reus que el esquema de estímulos fiscales costó a las arcas públicas 2 mil 500 millones de pesos a la semana, tan solo en marzo el costo fue de más de 11 mil 400 millones de pesos desde la activación del IEPS flexible.

Aun sin datos de abril, se espera que el monto crezca. Es un impacto que se proyecta hacia las finanzas públicas, no obstante, dijo “se ha compensado con el incremento en el volumen de las ventas, es decir consumimos más gasolina, a lo que contribuyeron las vacaciones de Semana Santa, por lo que el impacto podría ser bajo”

Sin embargo, dijo “la duración del conflicto pondrá sobre la mesa retos importante para Hacienda y la administración de los recursos”.

¿Hacienda debe analizar el impacto fiscal en combustibles?

Refirió que, aunque ha habido periodos largos de aplicación del subsidio a la gasolina, la finalidad es contener el impacto inflacionario, adicionalmente al IEPS flexible hay acciones como la fijación del precio con el convenio gasolinero sobre todo en el precio de diésel que impacta directamente a la inflación y de manera inmediata se nota en algunos productos en tiendas de conveniencia.

El analista reconoció que “se ha visto el efecto de contención y los esfuerzos del gobierno federal no han sido en vano, pero todo va a depender de cuánto tiempo más podemos aguantar sin una resolución del conflicto internacional que pone a tambalear el precio de los comodities a nivel internacional”.

Resaltó que una de las acciones que pudieran llevarse a cabo es “reducir el pago de los impuestos, porque el mexicano paga IEPS e IVA en combustible, por lo que dijo sería necesario poner en la mesa una restructuración fiscal de los combustibles porque en la mayor parte del mundo se paga IVA y ya”.

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