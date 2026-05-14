Desplazados de Chilapa, Guerrero regresan a sus comunidades con apoyo federal|Video

Familias desplazadas de Chilapa iniciaron el retorno a sus comunidades con acompañamiento de autoridades federales

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que familias Desplazados Chilapa del municipio de Chilapa, Guerrero, comenzaron el retorno a sus comunidades con apoyo del Gobierno de México.

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Gobierno federal acompaña retorno de familias

A través de un video publicado en su cuenta de X, la funcionaria mostró el acompañamiento brindado por autoridades federales y estatales durante el traslado de las personas.

“Con apoyo del Gobierno de México, las familias desplazadas en Chilapa, Guerrero, comienzan el retorno a sus comunidades”, escribió la titular de la Secretaría de Gobernación.

Indicó que en estas acciones participan además la Secretaría de la Defensa Nacional, el Gobierno de Guerrero encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

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Coordinación para atender desplazamiento forzado

Cabe señalar que el retorno de las familias ocurre en medio de la coordinación de los tres órdenes de gobierno para garantizar condiciones de seguridad y atención a las personas afectadas por el desplazamiento forzado en la región.

Las autoridades mantienen acciones conjuntas para brindar acompañamiento a las familias Desplazados Chilapa durante su regreso a las comunidades del municipio de Chilapa, Guerrero.