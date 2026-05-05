Mx - Mayo se dispara: ola de calor se expande en México con temperaturas de hasta 45 grados. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Mayo reafirma su lugar como el mes más caluroso en México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una onda de calor se extiende sobre gran parte del país, elevando las temperaturas por encima de los promedios climatológicos en regiones del norte, centro y sureste.

De acuerdo con el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevén temperaturas superiores a los 40 °C, con máximas cercanas a los 45 °C en entidades del norte y zonas costeras. Este escenario ocurre antes del establecimiento regular de lluvias, lo que favorece un ambiente más seco y caluroso.

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Radiación solar y falta de lluvias intensifican el fenómeno

El SMN explica que la actual onda de calor está asociada a condiciones de cielo despejado, alta radiación solar y baja probabilidad de precipitaciones, factores que permiten que el calor se acumule durante varios días consecutivos en distintas regiones del país.

Este patrón atmosférico limita la formación de nubosidad y reduce el enfriamiento natural del ambiente. Como resultado, las temperaturas se mantienen elevadas tanto en el día como en la noche, prolongando los efectos del calor extremo en zonas urbanas y rurales.

Salud en riesgo y presión ambiental por calor extremo

Las autoridades advierten que estas condiciones incrementan el riesgo de golpe de calor, deshidratación y agotamiento, principalmente en población vulnerable como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. El periodo más crítico se mantiene entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Además, el calor extremo agrava problemáticas como sequía, incendios forestales y estrés hídrico, afectando la disponibilidad de agua en varias regiones. El SMN prevé que estas condiciones puedan persistir durante varios días, hasta que se consolide la temporada de lluvias.

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