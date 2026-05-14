Alerta por índice UV extremo en Ciudad de México: Guía de cuidados esenciales

El nivel de la radiación UV en la Ciudad de México llegó al nivel 13, considerado como “extremo”. Ante ello, las autoridades capitalinas hicieron un llamado para que la población tome sus precauciones.

Durante las últimas semanas, la Ciudad de México ha atravesado condiciones meteorológicas extremas, con altas temperaturas, ambiente seco y altos niveles de radiación ultravioleta.

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¿Qué medidas recomiendan ante la radiación ultravioleta?

Toma en cuenta las siguientes medidas de protección para evitar quemaduras u otras afectaciones a la salud:

Aplica protector solar con un FPS de 30 o superior cada dos horas.

con un FPS de 30 o superior cada dos horas. Utiliza sombrero, gorra y lentes con filtro UV.

Vestir ropa ligera de manga larga pero de tejidos frescos.

No esperes a tener sed; bebe agua durante todo el día.

Trata de permanecer en interiores o zonas con sombra, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

⚠️ Este jueves se registran niveles extremadamente altos de #RadiaciónUV en la Ciudad de México.



Mantente informado y atiende las recomendaciones:



➡️ Usa protector contra la radiación solar UV

➡️ Usa ropa de algodón de manga larga

➡️ Utiliza gafas y gorra o sombrero

➡️ Protege… pic.twitter.com/BTwRVT8Co6 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 14, 2026

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¿Qué riesgos provoca la exposición prolongada al sol?

Es vital recordar no dejar a personas ni mascotas dentro de vehículos estacionados y evitar el ejercicio intenso bajo los rayos directos.

Los especialistas de protección civil advierten que la exposición prolongada no solo causa quemaduras solares, también aumenta el riesgo de deshidratación, golpes de calor, irritación ocular y daño acumulativo en las células de la piel.

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¿Por qué el sol se siente más intenso en la CDMX?

De acuerdo con SkyAlert, el sol se siente más agresivo en la capital debido a una combinación de factores geográficos y meteorológicos:

La altitud de la ciudad: Al estar a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, la atmósfera es más delgada y, por consiguiente, tiene menos capacidad para filtrar los rayos UV antes de que lleguen a nosotros.

Cielos despejados y ambiente seco: La ausencia de nubosidad permite que la radiación llegue directamente a la superficie sin obstáculos.

La actual ola de calor: La estabilidad atmosférica en el centro del país favorece que estas condiciones se mantengan de forma consecutiva.

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