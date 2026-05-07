¿Cómo evitar síntomas de golpe de calor? Esto recomiendan expertos ante las altas temperaturas

Mx - Qué hacer para prevenir una ola de calor

Las altas temperaturas ya comenzaron a sentirse en distintas partes de México y, con ellas, también aumentan los casos de agotamiento, deshidratación y golpes de calor. Por eso, especialistas recomiendan tomar precauciones para evitar que el calor afecte la salud, especialmente en niñas, niños, personas mayores y quienes pasan mucho tiempo al aire libre.

Aunque muchas personas creen que “solo es cansancio”, el calor extremo puede provocar síntomas que van desde dolor de cabeza hasta problemas más graves si no se atienden a tiempo.

¿Cuáles son los síntomas más comunes por golpe de calor?

Cuando el cuerpo se expone demasiado tiempo a temperaturas altas, puede empezar a reaccionar con señales como:

Mareo

Fatiga

Sudor excesivo

Dolor de cabeza o sensación de debilidad

En algunos casos también aparecen náuseas, piel caliente, deshidratación o dificultad para concentrarse. Si el calor continúa afectando al cuerpo, el cuadro puede convertirse en un golpe de calor, una situación que requiere atención médica urgente.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, el riesgo aumenta durante las horas de mayor temperatura, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

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La hidratación hace una gran diferencia

Uno de los errores más comunes es esperar a sentir sed para tomar agua. Expertos recomiendan mantenerse hidratado constantemente, incluso si no se tiene sensación de sed, ya que el cuerpo pierde líquidos más rápido durante épocas de calor.

También es importante evitar bebidas alcohólicas o demasiado azucaradas, porque pueden favorecer la deshidratación.

La ropa y el sol también influyen

Usar ropa ligera, de colores claros y telas frescas ayuda a que el cuerpo mantenga una temperatura más estable. Además, se recomienda utilizar gorra, sombrero o sombrilla si se va a pasar tiempo bajo el sol.

Otro punto importante es evitar actividades físicas intensas durante las horas más calurosas del día, ya que esto puede aumentar el riesgo de agotamiento.

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Mantener espacios frescos ayuda a prevenir problemas

Especialistas también recomiendan mantener ventilados los espacios cerrados y buscar sombra o lugares frescos siempre que sea posible.

En casas o departamentos donde el calor se concentra mucho, abrir ventanas durante la mañana o usar ventiladores puede ayudar a reducir la sensación térmica.

¿Cuándo hay que preocuparse?

Si una persona presenta confusión, dificultad para respirar, desmayo o deja de sudar pese al calor, podría tratarse de un golpe de calor.

En esos casos, las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica inmediata, ya que el cuerpo puede dejar de regular correctamente su temperatura.