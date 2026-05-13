Hantavirus en México: ¿Por qué la SSA lanzó un comunicado advirtiendo sobre el brote internacional?

La Secretaría de Salud lanzó un aviso epidemiológico relacionado con el brote internacional de Hantavirus, cepa Andes, una variante que ha provocado contagios y muertes en pasajeros del crucero MV Hondius. A pesar de que no hay casos confirmados en México, autoridades gubernamentales decidieron emitir la alerta preventiva.

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¿Qué dijo la SSA sobre el brote de Hantavirus en México?

La SSA emitió un “aviso epidemiológico”, que es como una advertencia preventiva para hospitales, médicos y autoridades sanitarias. Esto no significa que exista una emergencia en México ni una pandemia, sino que el gobierno quiere que el personal médico esté atento a posibles casos relacionados con viajeros internacionales o personas con síntomas compatibles.

La alerta se lanzó después de los contagios detectados en pasajeros del crucero MV Hondius, donde varias personas enfermaron por la cepa Andes del Hantavirus.

¿Qué está pasando con el Hantavirus?

El aviso epidemiológico publicado por autoridades mexicanas explica que el brote está relacionado con la cepa Andes del hantavirus, detectada recientemente en Sudamérica y en pasajeros evacuados del crucero MV Hondius.

Hasta ahora, los principales casos se han reportado en países como Argentina y Chile, además de algunos viajeros que posteriormente llegaron a Europa y Estados Unidos. La preocupación internacional aumentó porque esta variante ha mostrado capacidad de contagio entre humanos en contactos muy cercanos.

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¿Cómo se transmite el Hantavirus?

El Hantavirus normalmente se transmite a través de ciertos roedores silvestres. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas con:

orina

saliva

heces secas de ratones

También puede existir riesgo en lugares cerrados o infestados donde haya presencia de estos animales. Sin embargo, la variante Andes de Hantavirus es distinta porque sí ha registrado algunos contagios entre personas, principalmente en convivencias prolongadas o contacto cercano con pacientes enfermos.