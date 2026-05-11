Hantavirus nuevos contagios: Aumentan casos ligados al crucero MV Hondius y crece vigilancia internacional

Mx - Nuevos contagios de Hantavirus en el mundo

Los Hantavirus nuevos contagios detectados en pasajeros del crucero MV Hondius mantienen bajo alerta a autoridades sanitarias internacionales, luego de que la Organización Mundial de la Salud confirmara más casos positivos relacionados con el brote registrado a bordo del barco turístico.

El tema ha generado atención mundial porque la variante detectada corresponde al virus Andes, una cepa poco común que sí puede transmitirse entre humanos en ciertos casos, algo que no ocurre normalmente con otros tipos de hantavirus.

¿Dónde están los nuevos contagios de Hantavirus?

El crucero salió desde Ushuaia, Argentina, y durante el viaje comenzaron a detectarse pasajeros con síntomas respiratorios graves. Hasta ahora, el brote ha dejado varias personas hospitalizadas y al menos tres fallecimientos relacionados con el virus.

Los nuevos casos positivos de hantavirus han sido detectados en pasajeros evacuados del MV Hondius en distintos países.

Este 11 de mayo, autoridades confirmaron que una pasajera francesa y un ciudadano estadounidense dieron positivo tras abandonar el crucero. La mujer francesa permanece hospitalizada en estado delicado, mientras que el pasajero estadounidense presentó síntomas leves.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Hantavirus: qué tan mortal es realmente y por qué expertos insisten en detectarlo a tiempo

La OMS informó que actualmente existen siete casos confirmados relacionados con el brote y otros dos sospechosos que continúan bajo análisis. Además, gobiernos europeos comenzaron rastreo de contactos y vigilancia epidemiológica para personas que convivieron con pasajeros infectados durante vuelos o traslados posteriores al desembarco del barco en Tenerife, España.

Especialistas también confirmaron que el virus detectado pertenece a la cepa Andes, considerada la variante más transmisible del hantavirus, aunque hasta ahora no se han encontrado mutaciones nuevas.

¿El Hantavirus puede llegar a México?

Hasta ahora, autoridades sanitarias mexicanas no han reportado casos relacionados con el brote del MV Hondius. Sin embargo, expertos explican que el monitoreo internacional se mantiene activo debido a la movilidad global de pasajeros y vuelos internacionales relacionados con el crucero.

La OMS ha insistido en que el riesgo de una propagación masiva sigue siendo bajo. Es importante recordar que el hantavirus normalmente se transmite por contacto con orina, saliva o heces de ciertos roedores silvestres, aunque la cepa Andes sí ha mostrado contagios entre personas en situaciones de contacto muy cercano.

En México, las autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica sobre enfermedades respiratorias y posibles alertas internacionales, especialmente cuando existen brotes relacionados con viajeros internacionales.

¿Qué tan mortal es el Hantavirus?

El hantavirus puede convertirse en una enfermedad grave porque afecta principalmente los pulmones. Los síntomas iniciales suelen parecer una gripe común: fiebre, cansancio, dolor muscular y dolor de cabeza. Sin embargo, en algunos casos puede evolucionar rápidamente hacia problemas respiratorios severos.

De acuerdo con especialistas y organismos internacionales, algunas variantes del hantavirus tienen tasas de mortalidad elevadas cuando desarrollan síndrome pulmonar avanzado. Por eso, el seguimiento médico y la detección temprana son clave para evitar complicaciones.

Aunque el brote del MV Hondius sigue bajo investigación, la OMS ha reiterado que no se trata de un escenario similar al de una pandemia como COVID-19, ya que el contagio entre humanos continúa siendo poco frecuente.