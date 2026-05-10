Cronología del crucero Hondius: Cómo comenzó la evacuación de decenas de pasajeros tras el brote mortal de hantavirus

La evacuación del crucero MV Hondius movilizó a gobiernos y organismos internacionales tras registrarse contagios y muertes relacionadas con hantavirus. Getty Images

El crucero MV Hondius, operado por la empresa Oceanwide Expeditions, se convirtió en el centro de una emergencia sanitaria internacional luego de un brote de hantavirus que obligó a evacuar y repatriar a cientos de pasajeros bajo estrictos protocolos médicos. El caso ya es considerado uno de los incidentes epidemiológicos más delicados de 2026 y mantiene bajo vigilancia a autoridades sanitarias de Europa y América.

Hantavirus: ¿Qué pasó en el crucero MV Hondius?

La crisis comenzó a finales de abril, cuando algunos pasajeros que participaban en una expedición por Sudamérica comenzaron a presentar síntomas respiratorios graves durante la travesía. El barco, especializado en viajes polares y expediciones científicas, transportaba a aproximadamente 170 personas entre pasajeros y tripulación.

Most passengers and crew of the MV Hondius cruise ship successfully disembarked today. I’m grateful to Ministers @Monica_Garcia_G, Fernando Grande-Marlaska and @avtorresp, their @sanidadgob, @interiorgob and @territorialgob teams, and the whole government of #Spain for their… pic.twitter.com/6Fiz1ODVVH — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 10, 2026

Las primeras alertas sanitarias se activaron después de que varios viajeros presentaran fiebre alta, dolores musculares y complicaciones pulmonares compatibles con hantavirus. Días después, autoridades confirmaron al menos tres muertes relacionadas con el brote y más de 20 casos sospechosos bajo observación médica.

¿Cuántos pasajeros del crucero MV Hondius están contagiados de hantavirus?

El MV Hondius permaneció aislado frente a las Islas Canarias mientras distintos gobiernos analizaban cómo evacuar a los pasajeros sin generar un posible riesgo de propagación internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS), autoridades sanitarias españolas, los CDC de Estados Unidos y organismos europeos coordinaron un operativo especial para iniciar la repatriación escalonada.

Despega el avión con los 14 españoles rumbo al Hospital Gómez Ulla.



El operativo ha contado con procesos de desinfección y equipos de protección individual en cada fase del traslado.



Sanidad Exterior confirma que todos están asintomáticos. pic.twitter.com/aSYVFss4P6 — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 10, 2026

La evacuación comenzó oficialmente el 9 de mayo. Equipos médicos abordaron el crucero utilizando trajes de bioseguridad, mascarillas N95 y controles sanitarios estrictos. Cada pasajero fue sometido a revisión médica antes de abandonar la embarcación.

¿Cómo comenzó la evacuación de los pasajeros tras el brote de hantavirus?

Los pasajeros fueron distribuidos en vuelos especiales y traslados sanitarios hacia países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Irlanda, Francia y Alemania. Muchos de ellos fueron enviados directamente a cuarentenas preventivas y monitoreo epidemiológico debido al riesgo asociado con la variante Andes del hantavirus, una de las pocas cepas que puede presentar transmisión limitada entre personas.

MV Hondius cruise ship has reached the shores of Tenerife. We are in the port, coordinating the next steps for the safe disemarkment of the passengers. #hantavirus pic.twitter.com/LfBmxYkRT5 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 10, 2026

Las autoridades sanitarias establecieron protocolos que incluyeron aislamiento médico, seguimiento de síntomas durante varias semanas, pruebas clínicas y restricciones temporales de movilidad para quienes estuvieron en contacto cercano con casos sospechosos.

OMS advierte que hantavirus no es igual al COVID-19

Aunque la OMS insistió en que el brote no representa un escenario similar al COVID-19, el caso encendió preocupación internacional debido a la rapidez con la que aparecieron los contagios y las muertes dentro del crucero.

El MV Hondius permanece bajo supervisión sanitaria mientras continúan las labores de desinfección y análisis epidemiológico. Expertos en salud pública ahora investigan si el aumento reciente de casos de hantavirus en regiones de Sudamérica podría representar un riesgo mayor para viajeros internacionales y expediciones turísticas.