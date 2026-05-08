¿Qué especie de roedor contagia el hantavirus? El animal relacionado con la cepa Andes

Mx - ¿Qué tipo de especie de roedor contagia el Hantavirus?

El reciente brote de hantavirus detectado en un crucero internacional volvió a poner atención sobre una pregunta que muchas personas comenzaron a hacerse: ¿qué animal transmite realmente este virus?

Aunque popularmente se habla de “ratas” o “ratones”, especialistas explican que el hantavirus está relacionado con especies específicas de roedores silvestres, dependiendo de la región del mundo y del tipo de variante. En el caso de la llamada cepa Andes (la relacionada con el brote reciente) el principal transmisor es un pequeño roedor conocido como ratón colilargo.

¿Qué animal transmite el hantavirus?

La especie más asociada con la cepa Andes del hantavirus es el:

Ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus)

Este roedor vive principalmente en zonas boscosas de Sudamérica, especialmente en Chile y Argentina. Se caracteriza por tener una cola larga, cuerpo pequeño y hábitos silvestres. Especialistas señalan que suele habitar cerca de vegetación, arbustos y áreas rurales.

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¿Cómo se transmite el hantavirus?

El contagio normalmente ocurre cuando las personas inhalan partículas contaminadas con:

orina

saliva

heces del roedor

Esto puede suceder al limpiar espacios cerrados donde hubo presencia de ratones, mover objetos almacenados o entrar a lugares abandonados y mal ventilados.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los contagios no ocurren por mordidas, sino por exposición al ambiente contaminado. El hantavirus puede comenzar como una enfermedad parecida a la gripe, con fiebre, dolor muscular, cansancio y dolor de cabeza.

Sin embargo, en algunos casos puede evolucionar rápidamente hacia problemas respiratorios graves, especialmente si no se detecta a tiempo. Por eso, autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica si aparecen síntomas tras exposición a zonas con presencia de roedores.

¿Cómo prevenir contagios?

Expertos recomiendan evitar contacto directo con roedores silvestres y tomar precauciones al limpiar espacios cerrados.

También es importante ventilar habitaciones antes de barrer o mover objetos con polvo acumulado, ya que ahí pueden encontrarse partículas contaminadas.