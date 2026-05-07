Hantavirus: qué hacer si encuentras heces o ratones en casa

Encontrar heces de ratón, nidos o incluso un roedor muerto dentro de casa puede parecer un problema menor, pero autoridades sanitarias internacionales advierten que una limpieza incorrecta puede aumentar el riesgo de exposición al hantavirus. Organismos como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) insisten en que muchas personas cometen el mismo error: barrer o aspirar inmediatamente.

El tema volvió a cobrar relevancia tras recientes alertas sanitarias relacionadas con casos de hantavirus en América Latina y Norteamérica. Aunque el riesgo general sigue siendo bajo, especialistas señalan que la prevención doméstica es una de las medidas más importantes para evitar contagios vinculados con roedores.

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Lo primero que NO debes hacer si encuentras heces de ratón

Los CDC recomiendan evitar a toda costa barrer o usar aspiradora sobre excremento, orina o materiales contaminados por ratones. ¿La razón? Esas acciones pueden levantar partículas microscópicas al aire y facilitar la inhalación de agentes infecciosos.

En lugar de limpiar de inmediato, las autoridades aconsejan ventilar el área durante al menos 30 minutos. Abrir puertas y ventanas ayuda a disminuir la concentración de partículas en espacios cerrados como bodegas, áticos, closets o habitaciones poco utilizadas.

Cómo limpiar correctamente zonas con roedores

Las guías oficiales indican que primero se debe usar desinfectante doméstico o una mezcla de cloro diluido para humedecer completamente las heces o nidos. El líquido debe permanecer varios minutos antes de retirar los residuos con toallas desechables.

También se recomienda utilizar guantes de goma o plástico durante toda la limpieza. En espacios con alta acumulación de suciedad o poca ventilación, organismos sanitarios sugieren mascarillas de protección tipo N95 o equivalentes.

Medidas básicas recomendadas por autoridades sanitarias

Ventilar el espacio antes de entrar

No barrer ni aspirar residuos de ratón

Rociar desinfectante o cloro diluido

Usar guantes y protección facial

Sellar bolsas de basura antes de desechar residuos

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Qué hacer para evitar que los ratones regresen

La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva. Los CDC recomiendan sellar grietas, agujeros y entradas pequeñas en paredes, puertas o techos, ya que los roedores pueden ingresar por espacios mínimos.

Además, mantener alimentos cerrados, evitar acumulación de basura y revisar zonas poco utilizadas reduce significativamente la presencia de ratones dentro del hogar. Expertos en control sanitario recuerdan que patios, bodegas y almacenes suelen convertirse en puntos críticos cuando hay humedad o restos de comida.

Autoridades piden evitar desinformación sobre hantavirus

Las autoridades sanitarias subrayan que el hantavirus no se transmite por convivir casualmente en casa, sino principalmente por exposición a partículas contaminadas en lugares con presencia de roedores. Por ello, insisten en que la limpieza segura y la prevención son las medidas más útiles para la población.

La información oficial y actualizada puede consultarse directamente en los portales de los y organismos de salud pública especializados en enfermedades transmitidas por roedores.