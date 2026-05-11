Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 años: ¿Cuándo salen los resultados finales y cómo saber si fuiste seleccionada?
El programa ha generado alta demanda, especialmente por el incremento en apoyos sociales dirigidos a mujeres en situación vulnerable
Miles de mujeres en el Estado de México están esperando saber si fueron aceptadas en el programa de apoyo para mujeres de 50 a 64 años, también conocido como Alimentación para el Bienestar.
Luego de varias semanas de registro y entrega de documentos, la Secretaría de Bienestar del Edomex ya dio a conocer cuándo podrán consultarse los resultados finales del programa.
¿Cuándo salen los resultados del apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años?
De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Bienestar del Estado de México, los resultados finales del programa se publicarán entre el 18 y el 22 de mayo de 2026.
Durante esos días, las solicitantes podrán revisar si fueron seleccionadas para recibir el apoyo alimentario correspondiente a este año.
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¿Cómo saber si fui aceptada al Apoyo Bienestar para Muejeres de 50 a 64 años?
Las mujeres que realizaron su prerregistro y posteriormente entregaron documentos podrán consultar su estatus en línea utilizando:
- Número de folio
- Número telefónico registrado
La consulta se realiza a través de plataformas oficiales habilitadas por el gobierno mexiquense.
Autoridades también han recomendado revisar únicamente sitios oficiales para evitar fraudes o páginas falsas relacionadas con programas sociales.
¿Qué ofrece este apoyo?
El programa Alimentación para el Bienestar está dirigido a mujeres de entre 50 y 64 años en situación vulnerable dentro del Estado de México. El apoyo incluye principalmente canastas alimentarias y distintos beneficios sociales impulsados por el gobierno estatal.
En algunos casos, también puede incluir acceso a servicios complementarios de bienestar y asistencia social.
La Secretaría de Bienestar ha insistido en que todos los trámites son gratuitos y personales. Por ello, recomendaron no compartir datos personales con terceros ni entregar dinero a supuestos gestores que prometan “asegurar” el ingreso al programa.
Los resultados del apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años en el Estado de México se publicarán entre el 18 y el 22 de mayo de 2026. Las solicitantes podrán revisar si fueron aceptadas utilizando su folio y teléfono registrado en plataformas oficiales.
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