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Apoyo Bienestar para Mujeres 50 a 64 años: ¿Cuándo salen los resultados finales y cómo saber si fuiste seleccionada?

El programa ha generado alta demanda, especialmente por el incremento en apoyos sociales dirigidos a mujeres en situación vulnerable

Mx - ¿Cómo saber si fuiste seleccionada para el Apoyo Bienestar para Mujeres de 50 a 64 años?

Mx - ¿Cómo saber si fuiste seleccionada para el Apoyo Bienestar para Mujeres de 50 a 64 años?

Soy socióloga egresada de la UAM Xochimilco. Escribo para W RadioFernanda Garrido Arellano

Miles de mujeres en el Estado de México están esperando saber si fueron aceptadas en el programa de apoyo para mujeres de 50 a 64 años, también conocido como Alimentación para el Bienestar.

Luego de varias semanas de registro y entrega de documentos, la Secretaría de Bienestar del Edomex ya dio a conocer cuándo podrán consultarse los resultados finales del programa.

¿Cuándo salen los resultados del apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años?

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Bienestar del Estado de México, los resultados finales del programa se publicarán entre el 18 y el 22 de mayo de 2026.

Durante esos días, las solicitantes podrán revisar si fueron seleccionadas para recibir el apoyo alimentario correspondiente a este año.

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¿Cómo saber si fui aceptada al Apoyo Bienestar para Muejeres de 50 a 64 años?

Las mujeres que realizaron su prerregistro y posteriormente entregaron documentos podrán consultar su estatus en línea utilizando:

  • Número de folio
  • Número telefónico registrado

La consulta se realiza a través de plataformas oficiales habilitadas por el gobierno mexiquense.

Autoridades también han recomendado revisar únicamente sitios oficiales para evitar fraudes o páginas falsas relacionadas con programas sociales.

¿Qué ofrece este apoyo?

El programa Alimentación para el Bienestar está dirigido a mujeres de entre 50 y 64 años en situación vulnerable dentro del Estado de México. El apoyo incluye principalmente canastas alimentarias y distintos beneficios sociales impulsados por el gobierno estatal.

En algunos casos, también puede incluir acceso a servicios complementarios de bienestar y asistencia social.

La Secretaría de Bienestar ha insistido en que todos los trámites son gratuitos y personales. Por ello, recomendaron no compartir datos personales con terceros ni entregar dinero a supuestos gestores que prometan “asegurar” el ingreso al programa.

Los resultados del apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años en el Estado de México se publicarán entre el 18 y el 22 de mayo de 2026. Las solicitantes podrán revisar si fueron aceptadas utilizando su folio y teléfono registrado en plataformas oficiales.

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