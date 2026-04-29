Conoce por qué recomiendan envolver tarjetas de crédito y debito en aluminio y para qué sirve este truco

Para qué sirve este truco contra fraudes electrónicos. Getty Images

En los últimos meses, un consejo ha ganado popularidad en redes y foros de seguridad: envolver las tarjetas bancarias en papel aluminio. Aunque suena como un truco casero, tiene una base tecnológica real vinculada a la forma en que funcionan las tarjetas modernas.

Hoy en día, la mayoría de las tarjetas de crédito y débito utilizan tecnología contactless basada en RFID, que permite realizar pagos sin contacto mediante ondas de radio. Este sistema facilita las compras, pero también abre la puerta a posibles riesgos de seguridad.

¿Por qué envolver tarjetas de crédito y débito en aluminio?

Expertos en ciberseguridad explican que el papel aluminio actúa como una barrera contra estas señales. Al ser un material conductor, puede bloquear o interferir las ondas electromagnéticas que utilizan los lectores para comunicarse con la tarjeta.

En términos simples, funciona como una especie de “escudo” que evita que dispositivos cercanos intenten leer la información de la tarjeta sin autorización. Este tipo de fraude se conoce como “skimming inalámbrico” y puede ocurrir sin que la víctima se dé cuenta.

Además, el aluminio puede generar un efecto similar a una jaula de Faraday, que impide que las señales entren o salgan del objeto cubierto.

¿Realmente funciona el truco de envolver en aluminio?

Sí, pero con matices. Especialistas coinciden en que el aluminio puede ayudar a bloquear señales RFID si cubre completamente la tarjeta, aunque no es un método infalible.

El principal problema es su fragilidad: el material puede romperse o dejar espacios, lo que reduce su efectividad. Por eso, se considera una solución temporal o de emergencia.

Alternativas más seguras

Para una protección más confiable, expertos recomiendan usar carteras o fundas con bloqueo RFID, diseñadas específicamente para evitar este tipo de escaneo.

También se aconseja activar alertas bancarias, revisar movimientos constantemente y evitar exponer la tarjeta en lugares concurridos.

En un contexto donde los pagos sin contacto crecen, proteger la información financiera se vuelve clave. El aluminio puede ayudar, pero la seguridad total depende de combinar varias medidas.