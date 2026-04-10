Tarjeta Dorada Bienestar para Adultos Mayores 2026: ¿Quiénes tienen derecho a solicitarla?

Los residentes del estado con 60 años cumplidos pueden tramitar la Tarjeta Dorada Bienestar para adultos mayores 2026; consulta los detalles y quiénes tienen derecho a solicitarla.

A partir de este año, se ha puesto en marcha un nuevo programa de beneficios que busca fortalecer la economía de las personas que ya alcanzaron la sexta década de vida. Este apoyo, que funciona de manera similar a otras credenciales pero enfocado en la atención local para quienes están en el estado de Guerrero, permite acceder a descuentos importantes en alimentación, salud y servicios dentro de la entidad. Si quieres aprovechar estas ventajas y conocer los pasos para obtenerla, descubre todo sobre la Tarjeta Dorada Bienestar para adultos mayores 2026 y quiénes tienen derecho a solicitarla.

¿Para quiénes es la Tarjeta Dorada?

La Tarjeta Dorada Bienestar es para los adultos mayores que ya tienen la edad mínima de 60 años en adelante y que viven en el estado de Guerrero.

¿Qué beneficios tengo con la Tarjeta Dorada?

Los beneficios que tienes con la Tarjeta Dorada son descuentos en trámites como:

50% de descuento en el pago anual del predial .

en el pago anual del . 50% de descuento en el pago anual y/o mensual de agua potable y alcantarillado .

en el pago anual y/o mensual de . 50% de descuento al expedir la licencia de manejo .

al expedir la . 35% de descuento en la tenencia vehicular .

en la . 30% de descuento en todos los trámites del Registro Civil .

en todos los trámites del . 30% de descuento en el Registro Público de la Propiedad.

¿Qué otros beneficios tiene la Tarjeta Dorada?

La Tarjeta Dorada tiene beneficios que ofrecen descuentos tanto en salud y farmacias, como en servicios públicos, transporte, alimentación, comercio, recreación y cultura.

¿Cómo tramitar la Tarjeta del Bienestar para adultos mayores?

Para sacar la tarjeta del Bienestar para adultos mayores necesitas presentarte con los siguientes documentos:

CURP actualizada. Identificación oficial vigente (INE). Comprobante de domicilio con una vigencia no mayor a tres meses. Formulario de solicitud debidamente llenado (se entrega en el módulo). Autorización firmada para el uso de datos personales.

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