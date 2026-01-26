Pensión Bienestar: ¿Qué pasa si no retiro mi dinero de la tarjeta? Esto es lo que debes saber

Cada bimestre, millones de personas adultas mayores y beneficiarias de programas sociales reciben su apoyo económico a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. Sin embargo una de las dudas más frecuentes es qué pasa si no se retira el dinero de la tarjeta de la Pensión Bienestar de inmediato, o si se deja pasar el tiempo.

Así que te despejamos todas las incógnitas que tienes en torno al tema.

¿Se pierde el dinero si no lo retiro a tiempo de la tarjeta de la Pensión Bienestar?

La respuesta a esta incógnita es no. Si no retiras el dinero de la tarjeta de Pensión Bienestar, el recurso se queda guardado en tu cuenta y es que el apoyo no desaparece ni se cancela por no retirarlo el mismo día del depósito.

Esto significa que puedes acumular varios pagos y retirarlos después, ya sea en una sola exhibición o en partes, dependiendo de tus necesidades. El dinero permanece seguro en la cuenta asociada a tu tarjeta.

¿Puedo dejar el dinero en la tarjeta y usarla después?

El dinero de la tarjeta de la Pensión Bienestar no suele perderse, pero sí hay detalles que conviene conocer para evitar confusiones o contratiempos.

Es decir, la tarjeta funciona como una cuenta bancaria básica, por lo que puedes:

Dejar el dinero guardado sin problema.

Retirar efectivo días o semanas después del depósito.

Usar la tarjeta para pagar directamente en algunos comercios.

Retirar en cajeros del Banco del Bienestar sin comisión.

Eso sí, es importante no perder la tarjeta ni el NIP, ya que eso sí podría complicar el acceso al recurso.

No retirar el dinero de la tarjeta de la Pensión Bienestar no implica perder el apoyo. El recurso permanece en tu cuenta y puedes usarlo cuando lo necesites. Aun así, mantenerse informado y revisar el saldo con regularidad ayuda a tener un mejor control de tu apoyo económico.