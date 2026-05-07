En México se debe gobernar con la Ley y la Constitución, sin importar el caso: Manuel Huerta

Oposición “son minoría, pero siempre han corrido a buscar el amparo en otras tierras... desde fuera quieren ganar lo que el pueblo no les da en las urnas”, criticó el senador de Morena, Manuel Huerta en defensa de la soberanía.

Luego de la discusión en la Comisión Permanente sobre la defensa de la Soberanía, el senador morenista, Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que en México se debe gobernar con la Ley y la Constitución sea cual sea el caso Chihuahua, Sinaloa o los que vengan. Aseguró que “son temas que se seguirán tratando con cooperación, hay muchos puntos no solo de cara a un T-MEC, o por el inicio del Mundial.

En entrevista para “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el senador criticó la postura opositora al decir “son minoría, pero siempre han corrido a buscar el amparo en otras tierras... desde fuera quieren ganar lo que el pueblo no les da en las urnas”, recriminó.

Criticó de Estados Unidos el enfoque que pretenden darle al tema del narcotráfico y presentarse como juez único.

La soberanía en el caso #Sinaloa y Chihuahua



“La ley en México se está ejecutando. La Fiscalía está investigando; está investigando no sólo el caso #Sinaloa, el caso #Chihuahua”, @ManuelHuertaLdG.



🎙️ @warkentin

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Alentó la postura de la Presidenta de “proteger al país de decisiones externas” y coincidió en que “cuando haya pruebas que se actúe por las vías legales”.

Sobre la solicitud de #Extradición y la soberanía nacional



Dice el senador @ManuelHuertaLdG qué dónde están las "pruebas necesarias" contra #RochaMoya y los 9 funcionarios señalados por nexos criminales: "Esta petición original que hacen de #EstadosUnidos pues no lleva sustento… pic.twitter.com/N7r0cVNQL1 — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 7, 2026

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¿La lucha entra la transformación y subordinación?



El senador @ManuelHuertaLdG señala que “hay un bloque conservador que se subordina a intereses externos (…) Todas las transformaciones han enfrentado esto que decimos: conservadores contra transformadores”. Mientras él forma… pic.twitter.com/hF9NmL3Ahs — Así Las Cosas (@asilascosasw) May 7, 2026

Y recalcó que:

México siempre cooperara con el mundo, pero se gobierna por el pueblo y las instituciones ninguna potencia extranjera puede estar por encima de la soberanía nacional” —

“La ley en México se está ejecutando y la autoridad está investigando, hay mucha colaboración en este segundo nivel de la seguridad nacional, con resultados, pero no hay que menospreciar los riesgos de las injerencias extranjeras el caso Chihuahua no es menor, los agarraron con las manos en la masa… En el caso de Sinaloa ocurre algo similar, la fiscalía pide más pruebas, la petición de Estados Unidos no lleva sustento de acuerdo con nuestras leyes”, recalcó.

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