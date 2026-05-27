CFE dará aires acondicionados nuevos para ahorrar luz con la iniciativa “Justicia Energética”

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregará aires acondicionados nuevos y más modernos para reducir el consumo y factura de luz de las familias mexicanas.

Se trata de la nueva iniciativa del programa “Justicia Energética”, que surge a partir de los elevados montos que numerosos hogares deben pagar en su recibo de luz y no tanto por el uso del aire acondicionado, sino más bien por el empleo de equipos viejos que ya no tienen buena eficiencia energética y, por lo tanto, representan un alto consumo de electricidad.

El plan presentado por Claudia Sheinbaum junto con la CFE, busca ser una medida de apoyo energético para disminuir el impacto económico del consumo eléctrico doméstico en regiones donde las altas temperaturas disparan los cobros del servicio.

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CFE: Cambia tu aire acondicionado viejo por uno nuevo

Esta estrategia busca la sustitución de equipos antiguos por aires acondicionados modernos de bajo consumo. De esta manera, el objetivo es que con los nuevos aires acondicionados de la CFE, las familias mexicanas gocen de una refrigeración eficiente que no dispare el consumo de energía y que, por tanto, logre reflejar un significativo ahorro de luz en el recibo.

Y es que mientras el aire acondicionado es más antiguo, su capacidad de enfriamiento es menor, lo que conlleva forzar el equipo a que logre temperaturas más bajas y eso hace que al final la factura de electricidad se eleve.

Aún nada es oficial. Sin embargo, las autoridades señalaron que esta iniciativa no se enfocaría solo al norte del país, este beneficio podría extenderse a estados del sur y el sureste.

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Asimismo, se informó que la iniciativa será complementada con instalación de paneles solares en viviendas para impulsar el autoconsumo y disminuir la dependencia exclusiva de la red eléctrica convencional.